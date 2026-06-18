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Tribunada müəmmalı ritual, meydanda 90+5-ci dəqiqə qolu - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyun 2026 16:37
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Tribunada müəmmalı ritual, meydanda 90+5-ci dəqiqə qolu - VİDEO

DÇ-2026-nın Qana - Panama qarşılaşmasında tribunada qeydə alınan qeyri-adi görüntülər diqqət çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın əvvəlində qanalı azarkeşlərdən bir neçəsinin əllərindəki tozu havaya səpərək müəyyən hərəkətlər etdiyi kameralara düşüb.

Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra istifadəçilər bunu “sehr ritualı” kimi təqdim ediblər.

Qarşılaşmada uzun müddət hesab açılmayıb. Qana yığması qələbə qolunu yalnız 90+5-ci dəqiqədə vurub. Sürətli əks-hücumdan sonra Brendon Tomas-Asantenin ötürməsini Kaleb Yirenki tamamlayaraq komandasına 1:0 hesablı qələbə qazandırıb.

Son dəqiqə qolundan sonra tribunadakı görüntülər yenidən gündəmə gəlib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri “sehr işə yaradı” və “ritualın təsiri 95-ci dəqiqədə göründü” kimi zarafatlı şərhlər yazıblar.

Qeyd edək ki, bu, 20 yaşlı Kaleb Yirenkini Qana millisinin heyətində rəsmi oyunlarda vurduğu ilk qol olub. Qana qazandığı üç xalla L qrupunda İngiltərə ilə birlikdə liderlər sırasında yer alıb.

İdman.Biz
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