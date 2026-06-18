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Tuxeldən FIFA-ya çağırış: “Xüsusi anımı korladılar” - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyun 2026 17:12
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Tuxeldən FIFA-ya çağırış: “Xüsusi anımı korladılar” - VİDEO

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel FIFA-ya müraciət edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, almaniyalı mütəxəssis DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Xorvatiya üzərində qazanılan 4:2 hesablı qələbədən sonra fotoqrafların meydandakı yerləşməsindən narazılığını ifadə edib.

Tuxel dünya çempionatında baş məşqçi kimi ilk dəfə İngiltərə himnini dinləməyə hazırlaşdığını, lakin fotoqrafların onun qarşısını tamamilə bağladığını bildirib:

“FIFA-dan himn zamanı fotoqrafların yerini dəyişdirməsini xahiş edirəm. Komandamı görə bilmədim. Bu anı uzun müddət gözləmişdim və mənim üçün çox xüsusi idi”.

52 yaşlı mütəxəssisin sözlərinə görə, təxminən 50 fotoqraf ondan cəmi yarım metr aralıda dayanıb:

“Qarşımda fotoqraflardan ibarət divar var idi. Futbolçularımdan heç birini görə bilmədim. Bu, yaşadığım xüsusi anın təəssüratını korladı”.

Tuxel gənclik illərində dünya çempionatında İngiltərə millisinə rəhbərlik etməyin onun üçün əlçatmaz arzu kimi göründüyünü də vurğulayıb.

Qeyd edək ki, İngiltərə DÇ-2026-nın L qrupundakı ilk oyununda Xorvatiyaya 4:2 hesabı ilə qalib gəlib. Harri Keyn dublla fərqlənib, digər qolları Cud Bellinqem və Markus Reşford vurublar.

İngiltərə növbəti matçını 23 iyunda Qana yığmasına qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
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