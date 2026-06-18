18 İyun 2026
AZ

“Yüzlərlə azərbaycanlı Paraqvayla oyunda Türkiyəyə dəstək olacaq” - ABŞ-də yaşayan sabiq şahmatçının İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV AÇIQLAMASI - FOTO

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyun 2026 16:08
89
“Yüzlərlə azərbaycanlı Paraqvayla oyunda Türkiyəyə dəstək olacaq” - ABŞ-də yaşayan sabiq şahmatçının İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV AÇIQLAMASI - FOTO

DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin II turunda Türkiyə və Paraqvay yığmaları arasında keçiriləcək oyunda qardaş ölkənin komandasına təxminən 500 azərbaycanlı azarkeş dəstək verəcək.

İyunun 19-dan 20-nə keçən gecə San-Fransiskoda baş tutacaq qarşılaşma ilə bağlı bu məlumatı İdman.Biz-ə eksklüziv açıqlamasında həmin şəhərdə yaşayan sabiq azərbaycanlı şahmatçı Faiq Ələsgərov verib.

“Türkiyə millisinin qarşıdakı oyunda yaxşı azarkeş dəstəyi olacaq. Təxminən beş yüz həmvətənimiz qardaş ölkənin komandasını dəstəkləməyi planlaşdırır. İnsanlar hətta ABŞ-nin şərq sahillərindən də gəlirlər. Həmçinin bilirəm ki, Pensilvaniyadan Şəki məhəlləsinin bütün üzvləri oyuna gəlməyi düşünürlər”, - deyə F. Ələsgərov bildirib.

Qeyd edək ki, Şəki məhəlləsi ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında yaşayan şəkili mühacirlərin qeyri-rəsmi icmasıdır. Belə rəsmi ad mövcud olmasa da, Azərbaycan diasporu arasında bu məkan şəkililərin kompakt şəkildə yaşadığı ərazi kimi tanınır. İcmanın tarixi 2000-ci ildə Nyu-Yorkda başlayıb və daha sonra Pensilvaniyada davam edib. Bununla belə, açıq mənbələrdə icmanın dəqiq üzv sayı ilə bağlı məlumat yoxdur.

Mundiala qayıdaraq qeyd edək ki, San-Fransiskoda bilet və otel qiymətləri, məsələn, Nyu-Yorkla müqayisədə xeyli aşağıdır. Xatırladaq ki, daha əvvəl İdman.Bizaçıqlamasında Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin üzvü, bakılı Mark Koqanov DÇ-2026 oyunlarını izləməklə bağlı yüksək xərclərdən şikayətlənmişdi.

"ABŞ ərazisində San-Fransiskonu bilet və otel qiymətlərinə görə ən əlçatan şəhərlərdən biri hesab etmək olar. Məsələn, bu yaxınlarda dostum üçün yerli otellərdən birində otaq bron etmişdim və deyə bilərəm ki, burada qiymətlər mundial oyunlarına ev sahibliyi edən digər ştatlarla müqayisədə təxminən beş dəfə aşağıdır", – deyə Ələsgərov vurğulayıb.

Şəhərdəki ab-havaya gəlincə, Nyu-Yorkda olduğu kimi, San-Fransiskoda da dünya çempionatı oyunları ilə bağlı böyük canlanma hiss olunmur.

"Burada Avropadakı iri futbol tədbirlərində müşahidə olunan atmosfer yoxdur. Mən özüm Londonun "Arsenal" klubunun rəsmi azarkeş klubunun üzvüyəm və çoxlu futbol oyunlarında, o cümlədən əvvəlki dünya çempionatlarında iştirak etmişəm. Şəhərdə böyük fan-zonalar və ya bannerlər görmürəm. Ola bilsin ki, məhz oyun ərəfəsində Türkiyə azarkeşlərinin iştirakı ilə müəyyən aktivlik müşahidə olunsun", – deyə Ələsgərov əlavə edib.

Xatırladaq ki, Türkiyə millisi DÇ-2026-dakı ilk oyununu Vankuverdə keçirib və gözlənilmədən Avstraliyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub. Pley-off mərhələsinə yüksəlmək şanslarını qorumaq üçün Vinçenso Montella rəhbərlik etdiyi komanda Paraqvay üzərində qələbə qazanmalıdır.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tribunada müəmmalı ritual, meydanda 90+5-ci dəqiqə qolu - VİDEO
16:37
DÇ-2026

Tribunada müəmmalı ritual, meydanda 90+5-ci dəqiqə qolu - VİDEO

Qanalı azarkeşlərin hərəkəti komandanın son dəqiqə qələbəsindən sonra sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olub
İspaniyanı məyus edən qapıçının arzusu gerçəkləşir
16:24
DÇ-2026

İspaniyanı məyus edən qapıçının arzusu gerçəkləşir

ABŞ rəsmilərinin müdaxiləsindən sonra viza prosesi sürətləndirilib və bütün rüsumlar ləğv olunub
Özbəkistan millisi otağı təmizləyib mesaj yazdı - FOTO
15:54
DÇ-2026

Özbəkistan millisi otağı təmizləyib mesaj yazdı - FOTO

Mundialın debütantı Kolumbiyaya məğlubiyyətdən sonra meydan sahiblərinə təşəkkür edib
Şotlandiya azarkeşləri mundialın səs rekordunu qıra bilər - VİDEO
15:33
DÇ-2026

Şotlandiya azarkeşləri mundialın səs rekordunu qıra bilər - VİDEO

“Flower of Scotland” himninin ifası zamanı səs səviyyəsi 125 desibelə çatıb
Mirziyoyev Özbəkistanın ilk mundial qolunu qələbə adlandırıb - VİDEO
15:20
DÇ-2026

Mirziyoyev Özbəkistanın ilk mundial qolunu qələbə adlandırıb - VİDEO

Ölkə başçısı Kolumbiya ilə matçda futbolçuların güclü xarakter nümayiş etdirdiyini bildirib
Məğlubiyyət göz yaşları, rəqibdən təsəlli: Mundialın duyğulu anı - VİDEO
14:51
DÇ-2026

Məğlubiyyət göz yaşları, rəqibdən təsəlli: Mundialın duyğulu anı - VİDEO

Kolumbiyalı azarkeşlər ağlayan özbək uşağa “Özbəkistan!” şüarları ilə dəstək olublar

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək