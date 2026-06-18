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DÇ-2026: Qana uzatma dəqiqələrində Panamanı yıxdı - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyun 2026 05:05
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DÇ-2026: Qana uzatma dəqiqələrində Panamanı yıxdı - VİDEO

ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi DÇ-2026-nın L qrupunda Qana və Panama milliləri üz-üzə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Torontoda keçirilən qarşılaşma Qananın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Matçın böyük hissəsi qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçsə də, komandalar yaranan imkanlardan istifadə edə bilməyiblər. Qarşılaşmanın taleyi əlavə olunmuş vaxtda həll edilib. Kaleb Yirenki 90+5-ci dəqiqədə fərqlənərək Qanaya üç xal qazandırıb.

L qrupunun digər qarşılaşmasında İngiltərə millisi Xorvatiyanı 4:2 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz
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