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Harri Keyn penaltilərdən qollarda dünya çempionatları rekordçusudur

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyun 2026 04:12
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Harri Keyn penaltilərdən qollarda dünya çempionatları rekordçusudur

İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsində Xorvatiya ilə oyunda penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.

İdman.Biz bildirir ki, matç 4:2 hesabı ilə ingilislərin xeyrinə bitib.

Opta Sports-un Telegram kanalına istinadən verdiyi məlumata görə, 32 yaşlı ingilis beş penalti ilə dünya çempionatları rekordçusu olub.

Qabriel Batistuta (Argentina), Eysebio (Portuqaliya), Rob Rensenbrink (Niderland) və Lionel Messi (Argentina) dünya çempionatında hər biri dörd penaltidən qol vurublar.

Keyn həmçinin Devid Bekhemdən sonra tarixdə üç fərqli dünya çempionatında qol vuran ikinci ingilis olub.

İdman.Biz
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