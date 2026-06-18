İngiltərə ilk dəfə ardıcıl üç mundialda birinci oyununda qələbə qazanıb

İngiltərə milli komandası 2026-cı il dünya çempionatının L qrupunun ilk oyununda Xorvatiya millisini 4:2 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə tarixində ilk dəfə dünya çempionatlarında ardıcıl üç dəfə açılış oyununda qalib gəlib.
İngiltərə daha əvvəl 2018 və 2022-ci il dünya çempionatlarında açılış oyunlarında qalib gələrək Tunisi (2:1) və İranı (6:2) məğlub etmişdi.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Argentina hazırkı dünya çempionudur.