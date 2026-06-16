Neymar bu həftə məşqlərə başlayacaq - mənbə

Braziliya millisinin 34 yaşlı hücumçusu Neymar komandaya qayıda bilər.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Andre Ernana istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçu əlavə testlərdən keçib və bu həftə məşqlərə davam edəcək.
Neymar baldır zədəsindən sağalır. O, Braziliyanın 2026-cı il dünya çempionatında Mərakeşlə (1:1) ilk oyununu buraxıb. Onun 20 iyunda Haiti ilə ikinci tur matçı üçün meydana qayıdacağı gözlənilir.
DÇ-2026 üç ölkədə keçirilir: ABŞ, Meksika və Kanada. Turnir 11 iyunda başlayıb və 19 iyulda başa çatacaq. Argentina hazırkı dünya çempionudur.