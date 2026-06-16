Fransa millisinin oyunçusu azarkeşləri pizzaya qonaq edəcək

Fransa millisinin müdafiəçisi Maksans Lakrua hər milli komanda oyununda doğma kəndinin sakinlərinə pizza hədiyyə etməyi planlaşdırır.
İdman.Biz bildirir ki, futbolçu 300 nəfər əhalisi olan Ajat kəndində böyüyüb.
Bu gün Fransa milli komandası DÇ-2026-da ilk oyununu Seneqala qarşı keçirəcək. Oyunu izləmək üçün kənddə təxminən 100 sakinin toplaşacağı gözlənilir. Milli komanda ilə ilk oyununu keçirə biləcək Lakrua azarkeşləri pizza ilə mükafatlandırmaq qərarına gəlib.
“Maksans hər oyun gecəsi bizə pizza almağı təklif etdi ki, bu da onun kəndə olan güclü bağlılığını göstərir”, - deyə Ajat bələdiyyə sədri Didye Klerju bildirib.
DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixləri arasında keçiriləcək. Seneqaldan əlavə, Fransa qrup mərhələsində İraq (23 iyun) və Norveç (26 iyun) ilə oynayacaq.