“Liverpul”un eks-qapıçısı: “İngiltərə dünya çempionu ola bilər”

“Liverpul”un keçmiş qapıçısı Devid Ceyms İngiltərənin 2026-cı il dünya çempionatını qazana biləcəyinə inanır.
İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə dünya çempionatında Xorvatiya, Qana və Panama ilə birlikdə L qrupunda oynayır.
“Düşünürəm ki, İngiltərə dünya çempionatını qazanmağa tam qadirdir; komanda sona qədər gedəcək. Bu komandanın heyətinə və [baş məşqçi] Tomas Tuxelin bunu necə elan etdiyinə baxın - onun oyunçular haqqında ətraflı danışması, hər birinin rolunu başa düşməsi xoşuma gəldi. Düşünürəm ki, hazırkı heyətdə balans var, təkcə oyunçuların özləri baxımından deyil, həm də Tuxelin seçimlərini izah etmə tərzində.
Hər şeyin lazım olduğu kimi getdiyini hiss edirəm. Bu komandada o qədər istedad var ki, fərdi oyunçulara diqqət yetirməyə ehtiyac olmadığını düşünürəm. Mənə inam verən də budur. Komandada balans var; hər kəs tək bir oyunçunun liderliyinə etibar etməkdənsə, komandanın uğur qazanması üçün lazım olanı edəcək”, - deyə “Tribal Football” Ceymsdən sitat gətirir.