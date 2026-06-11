İnfantino İran millisi barədə: “Onların DÇ-2026-ya gəlişini təşkil edə bildiyimizə şadam”

FİFA prezidenti Canni İnfantino ABŞ ilə hərbi münaqişə fonunda İran milli komandasının Dünya çempionatında iştirakına münasibət bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, 2026-cı il Dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. İran milli komandası Meksikada məskunlaşacaq.
“Son bir neçə həftə ərzində üç mövzu daim gündəmə gəlir: İran, biletlər, vizalar. Onların futbolla heç bir əlaqəsi yoxdur. Çox şey mövcud vəziyyətlə - ev sahibi ölkə ilə, qlobal vəziyyətlə bağlıdır.
İrana gəldikdə isə, çox xoşbəxtəm. Mart ayında İran komandasını görmək üçün Türkiyəyə getdim. İnsanlar İranın gələ bilməyəcəyini dedilər. Mən onlara söz verdim ki, Tehrandan avtobus sürməli olsam belə, gələcəklər. Onlar vəsiqə qazandılar və bu gün buradadırlar. Əlbəttə ki, çətinliklər var. Əlbəttə ki, bu asan deyil. Başqa kim İranın iştirakını təmin edə bilərdi bilmirəm.
İranın bu Dünya çempionatında iştirakını təşkil edə bildiyimiz üçün çox xoşbəxtəm. Komandamın işi ilə fəxr edirəm və bunun baş verməsində bizə kömək edən üç ev sahibi ölkənin administrasiyasına əməkdaşlığa görə minnətdaram. Hələ də üzərində işlədiyimiz məsələlər var”, - deyə İnfantino The Athletic-ə bildirib.