8 İyun 2026
AZ

Uesli Fransa Dünya Çempionatını buraxacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
8 İyun 2026 05:10
74
Uesli Fransa Dünya Çempionatını buraxacaq

Braziliya futbol millisinin və İtaliyanın “Roma” futbol komandasının sağ cinah müdafiəçisi Uesli Fransa zədə səbəbindən 2026-cı il Dünya Çempionatında iştirak etməyəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, 22 yaşlı futbolçu Misir millisi ilə 2:1 hesabı ilə başa çatan yoxlama oyununda xəsarət alıb.

Müayinədən sonra onun sol budunun yaxınlaşdırıcı əzələsində zədə aşkarlanıb. Bu səbəbdən Uesli Fransa Braziliya yığmasının mundial üçün heyətindən çıxarılıb.

Baş məşqçi Karlo Ançelotti onun əvəzinə İtaliyanın “Atalanta” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Edersonu milliyə çağırıb. 26 yaşlı futbolçu ötən klub mövsümündə bütün turnirlərdə 41 matç keçirib, üç qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Braziliya millisi 2026-cı il Dünya Çempionatında C qrupunda Mərakeş, Haiti və Şotlandiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Deklan Rays İngiltərə millisində ikinci şəxs oldu
01:58
DÇ-2026

Deklan Rays İngiltərə millisində ikinci şəxs oldu

Tomas Tuhel Dünya Çempionatı öncəsi qərarını verdi
Arauxonun Dünya Çempionatı startı sual altında
00:49
DÇ-2026

Arauxonun Dünya Çempionatı startı sual altında

“Barselona”nın müdafiəçisi zədə və xəstəlik səbəbindən ilk oyunu buraxa bilər
Qardaşlar rəqib ola bilər: Dünya Çempionatında nadir ssenari - FOTO
7 İyun 23:39
DÇ-2026

Qardaşlar rəqib ola bilər: Dünya Çempionatında nadir ssenari - FOTO

DÇ-2026-da bir neçə qardaş cütlüyü fərqli milliləri təmsil edəcək
Dünya Çempionatına ilk dəfə qatılacaq millinin avtobusu gündəm oldu - VİDEO
7 İyun 15:34
DÇ-2026

Dünya Çempionatına ilk dəfə qatılacaq millinin avtobusu gündəm oldu - VİDEO

Kürasaodan tarixi turnirə xüsusi hazırlıq
Rafael Leau üçün Dünya Çempionatında “qırmızı işıq” yana bilər - FOTO/VİDEO
7 İyun 13:59
DÇ-2026

Rafael Leau üçün Dünya Çempionatında “qırmızı işıq” yana bilər - FOTO/VİDEO

Portuqaliya millisinin futbolçusu yoldaşlıq oyunundakı insidentə görə FIFA-nın qərarını gözləyir
İsveçrə millisinin bazasında ilan həyəcanı - FOTO
7 İyun 13:42
DÇ-2026

İsveçrə millisinin bazasında ilan həyəcanı - FOTO

Dünya Çempionatı öncəsi San-Dieqodakı məşq bazasında maraqlı xəbərdarlıq diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib
6 İyun 21:56
Futbol

U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib - YENİLƏNİB

U-21 növbəti yoldaşlıq matçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək