3 İyun 2026
AZ

İran millisinə DÇ-2026-da iştirak etmək üçün viza verilib

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyun 2026 21:14
95
İran millisinə DÇ-2026-da iştirak etmək üçün viza verilib

İranın Ankaradakı səfiri Məhəmməd Həsən Həbibullazadə İran milli komandasının DÇ-2026-da iştirak etmək üçün viza aldığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, turnir 11 iyun - 19 iyul tarixləri arasında üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

İRİB Həbibullazadənin sözlərini sitat gətirərək bildirib: "İran milli komandasının oyunçuları üçün vizalar 48 saat ərzində verilib və onların Meksika səfirliyində fiziki iştirakı və barmaq izlərinin götürülməsi tələb olunmayıb".

İran və ABŞ arasında silahlı münaqişə səbəbindən İran komandasının Dünya Kubokunda iştirakı şübhə altında idi. Əvvəlcə İran komandasının təlim-məşq bazasının Arizonada olması gözlənilirdi, lakin komandalarına qarşı təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən İran tərəfi təlim-məşq bazasını Meksikaya köçürmək üçün FIFA-dan icazə istəyib. İran Futbol Federasiyasının prezidenti Mehdi Tac daha sonra sorğunun təmin edildiyini açıqlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Niko Pas dünya çempionatında oynamaya bilər
22:27
DÇ-2026

Niko Pas dünya çempionatında oynamaya bilər

Pas 2025/2026 mövsümündə A Seriyasında 35 oyun keçirib
ESPN DÇ-2026-nın ən yaxşı gənc futbolçuların reytinqini tərtib edib
21:57
DÇ-2026

ESPN DÇ-2026-nın ən yaxşı gənc futbolçuların reytinqini tərtib edib

Siyahıda iki türk oyunçu var
Kürasao millisində cəmi bir kürasaolu var
20:46
DÇ-2026

Kürasao millisində cəmi bir kürasaolu var

Doğulduqları yerdən başqa bir ölkədə oynayacaq oyunçular arasında fransızlar daha çoxdur
Futbolçular dünya çempionatında yeni qaydalarla oynayacaqlar
20:01
DÇ-2026

Futbolçular dünya çempionatında yeni qaydalarla oynayacaqlar

Çempionat iyunun 11-də start götürəcək
DÇ-2026-nın ən bahalı milliləri açıqlandı
17:15
DÇ-2026

DÇ-2026-nın ən bahalı milliləri açıqlandı

Siyahıda ilk pilləni Fransa tutur, dörd komandanın heyət dəyəri bir milyard avronu keçib
Konqo DR - Çili oyunu Ebola təhlükəsi səbəbindən ləğv edilib
00:18
DÇ-2026

Konqo DR - Çili oyunu Ebola təhlükəsi səbəbindən ləğv edilib

Dünya çempionatında Konqo DR Portuqaliya, Kolumbiya və Özbəkistanla oynayacaq K qrupunda yer alır

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq