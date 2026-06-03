İran millisinə DÇ-2026-da iştirak etmək üçün viza verilib

İranın Ankaradakı səfiri Məhəmməd Həsən Həbibullazadə İran milli komandasının DÇ-2026-da iştirak etmək üçün viza aldığını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, turnir 11 iyun - 19 iyul tarixləri arasında üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.
İRİB Həbibullazadənin sözlərini sitat gətirərək bildirib: "İran milli komandasının oyunçuları üçün vizalar 48 saat ərzində verilib və onların Meksika səfirliyində fiziki iştirakı və barmaq izlərinin götürülməsi tələb olunmayıb".
İran və ABŞ arasında silahlı münaqişə səbəbindən İran komandasının Dünya Kubokunda iştirakı şübhə altında idi. Əvvəlcə İran komandasının təlim-məşq bazasının Arizonada olması gözlənilirdi, lakin komandalarına qarşı təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən İran tərəfi təlim-məşq bazasını Meksikaya köçürmək üçün FIFA-dan icazə istəyib. İran Futbol Federasiyasının prezidenti Mehdi Tac daha sonra sorğunun təmin edildiyini açıqlayıb.