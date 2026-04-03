İspaniya DÇ-2026-nı qazanmaq üçün əsas favoritdir - Goal

DÇ-2026
3 Aprel 2026 04:11
İspaniya DÇ-2026-nı qazanmaq üçün əsas favoritdir - Goal

“Goal” dünya çempionatını qazanmaq üçün favoritlərin reytinqini tərtib edib.

İdman.Biz bildirir ki, bu həftə turnirdə iştirak edən 48 komandanın hamısı açıqlanıb. 2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

Goal-ın ən yaxşı 15 komandası aşağıdakılardır:

1. İspaniya;
2. Argentina;
3. Fransa;
4. Portuqaliya;
5. İngiltərə;
6. Almaniya;
7. Niderland;
8. İsveçrə;
9. Norveç;
10. Belçika;
11. Braziliya;
12. Seneqal;
13. Yaponiya;
14. Mərakeş;
15. Kolumbiya.

