12 İyun 2026
AZ

Azərbaycan nümayəndə heyəti Beynəlxalq Xizək Konqresində iştirak edib

Qış idman növləri
Xəbərlər
12 İyun 2026 20:47
75
Azərbaycan nümayəndə heyəti Beynəlxalq Xizək Konqresində iştirak edib

Serbiyanın paytaxtdı Belqrad şəhərində Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının (FIS) ali qərarverici platforması olan Beynəlxalq Xizək Konqresinin 57-ci iclası keçirilib.

İki ildən bir təşkil olunan iclasda 80-ə yaxın ölkədən 300 -dən artıq nümayəndə iştirak edib.

Konqresdə ölkəmizi Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasını prezidenti Fuad Nağıyev, vitse-prezidenti Florian Sengstschmid və Baş katibi Günel Badalova təmsil ediblər.

Konqres çərçivəsində Aleksandr Oşpelt Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının (FIS) prezidenti vəzifəsinə seçilib. Həmçinin FIS Şurasının 18 nəfərlik tərkibi formalaşdırılıb.

Konqres çərçivəsində təşkilatın gələcək fəaliyyət istiqamətləri, strateji prioritetləri, o cümlədən qış idman növlərinin inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunub.

Xatırladaq ki, ötən il Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyası (FIS) ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi arasında qış turizmi və qış idman növlərinin inkişafı, eləcə də Azərbaycanın qış idman növləri üzrə nüfuzlu beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməsi məqsədilə 5 illik müddətə tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.

Müqavilə çərçivəsində qış turizmi infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, Azərbaycanın xarici turistlər üçün cəlbedici qış turizm destinasiyasına çevrilməsi və “Şahdağ” Turizm Mərkəzində beynəlxalq xizək yarışlarının təşkili üzrə birgə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Üçqat dünya çempionları bir mövsümlük fasilə qərarı verdilər
16:40
Qış idman növləri

Üçqat dünya çempionları bir mövsümlük fasilə qərarı verdilər

Medison Çok və Evan Beyts 2026/27 mövsümündə yarışlarda iştirak etməyəcəklər
Kiçik Plyuşenkonun anası oğlunun Azərbaycanda yaşayıb-yaşamayacağına aydınlıq gətirdi- VİDEO
6 İyun 13:40
Qış idman növləri

Kiçik Plyuşenkonun anası oğlunun Azərbaycanda yaşayıb-yaşamayacağına aydınlıq gətirdi- VİDEO

Məşhur prodüser oğlunun Azərbaycan millisində çıxışına yeni ISU qaydalarının mane olmayacağını bildirib
Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxışı maneə ilə üzləşə bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
4 İyun 17:08
Qış idman növləri

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxışı maneə ilə üzləşə bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının tələbləri sərtləşib
Pluşenkonun beynəlxalq düşərgəsi başa çatdı - FOTO/VİDEO
31 May 20:11
Qış idman növləri

Pluşenkonun beynəlxalq düşərgəsi başa çatdı - FOTO/VİDEO

Düşərgədə Azərbaycan da daxil olmaqla 12 ölkədən 60 idmançı iştirak edib
Yevgeni Plyuşenko: “İdman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi vacib idi”
30 May 21:01
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenko: “İdman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi vacib idi”

Plyuşenko gənc konkisürənə dəstək olduqları üçün idman dünyasına təşəkkürünü bildirib
Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub
29 May 19:50
Qış idman növləri

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub

Fiqurlu konkisürən əvvəllər Rusiya üçün rəsmi yarışlarda çıxış etmədiyi üçün icazənin alınması ilə bağlı problem gözlənilmir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb