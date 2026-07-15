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İlya Malinin buz üzərində ardıcıl dörd salto etdi - VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
15 İyul 2026 16:28
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İlya Malinin buz üzərində ardıcıl dörd salto etdi - VİDEO

ABŞ-li fiqurlu konkisürən İlya Malinin buz üzərində ardıcıl dörd dəfə arxaya salto edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 21 yaşlı idmançı bu mürəkkəb akrobatik hərəkəti “Sun Valley Summer on Ice” şousuna hazırlıq zamanı yerinə yetirib. Görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş marağa səbəb olub.

Arxaya salto fiqurlu konkisürmənin ən effektli və riskli elementlərindən biri hesab olunur. Bu hərəkətin rəsmi yarışlarda icrası uzun müddət qadağan edilsə də, Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqı 2024-cü ildə qadağanı aradan qaldırıb. Bununla belə, salto texniki xal qazandırmır və əsasən şou xarakterli element kimi istifadə edilir.

Malinin müasir fiqurlu konkisürmənin əsas ulduzlarından biri hesab olunur. O, beynəlxalq yarışda tam təsdiqlənmiş dördlü akseli uğurla yerinə yetirən ilk idmançı kimi tarixə düşüb.

İdman.Biz
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