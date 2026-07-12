Plyuşenko oğlunun Azərbaycana keçidi barədə: “Rusiyada o, heç kimə lazım deyildi”

Fiqurlu konkisürmə üzrə ikiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenko oğlu Aleksandrın Azərbaycan millisinə keçməsinin səbəblərindən danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı atası ilə birlikdə Azərbaycana yollanacaq və burada iki həftəlik təlim-məşq toplanışı keçirəcək.
“Mən istəyirəm ki, uşaq çıxış etməyə başlasın. Burada o, heç kimə lazım deyildi, gəlin, bunu sağlam düşüncə ilə deyək. Deyirdilər ki, bizim rusiyalı idmançılarla ayaqlaşa bilmir. O, İvan İvanoviç İvanov olsaydı, heç kim ona diqqət yetirməzdi. Onun beynəlxalq arenaya çıxması, sürüşməsi və yarışması lazımdır”, - Plyuşenko “Lotus Media”ya müsahibəsində deyib.
Mütəxəssisin sözlərinə görə, Azərbaycan millisinə keçid onun oğluna beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək üçün daha çox imkan yaradacaq.
Plyuşenko, həmçinin son illərdə əsasən daxili turnirlərdə çıxış edən rusiyalı fiqurlu konkisürənlərin məhdud imkanlarını tənqid edib.
“Kirova və Permə getmək, əlbəttə, möhtəşəmdir, amma bu, idmançılarımızın geriləməsidir. Sevinirəm ki, indi Rusiya Olimpiya Komitəsi və Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası idmançılarımızın yarışlara buraxılmasına nail olub. Hələlik hər kateqoriyadan bir nəfər iştirak edir və böyüklər Qran-pridə çıxış etmirlər, amma irəliyə doğru hərəkət artıq başlayıb”, - o qeyd edib.
Plyuşenko rusiyalı fiqurlu konkisürənlərin beynəlxalq arenaya qayıdışının onlara yenidən yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparmağa imkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib.