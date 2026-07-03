Daha bir rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan adından yarışmağa icazə verilib

Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqı (ISU) rusiyalı fiqurlu konkisürən Veronika Jilinanı Azərbaycan milli komandasında yarışmaq üçün icazə verib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, 18 yaşlı idmançı ISU-dan Clearance Certificate - Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda təmsil etməyə imkan verən xüsusi sertifikat alıb.
Bu məlumatı musiqi prodüseri və “Plyuşenkonun mələkləri” Akademiyasının həmtəsisçisi Yana Rudkovskaya rəsmi olaraq təsdiqləyib.
“Veronika Jilina həqiqətən də artıq ISU-dan Azərbaycan milli komandasında yarışmaq üçün sertifikat alıb. Mən bunun şayiə olmadığını, əksinə, doğru məlumat olduğunu təsdiqləyirəm”, - Rudkovskaya Sport24-ə bildirib.
Xatırladaq ki, ISU daha əvvəl ikiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğlu Aleksandr Plyuşenkonun Azərbaycan milli komandasında yarışmasına icazə verib. Onun sentyabr ayında Türkiyə və Gürcüstanda keçiriləcək Qran Prinin yeniyetmələr mərhələsində yeni komandada debüt etməsi gözlənilir.