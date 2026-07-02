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Fiqurlu konkisürən Veronika Jilina Azərbaycan bayrağı altında yarışacaq

Qış idman növləri
Xəbərlər
2 İyul 2026 14:51
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Fiqurlu konkisürən Veronika Jilina Azərbaycan bayrağı altında yarışacaq

Azərbaycanın fiqurlu konkisürmə üzrə millisinə daha bir yeniyetmə idmançı cəlb olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qurum Beynəlxalq Fiqurlu Konkisürmə Birliyinə (İSU) yeniyetmə fiqurlu konkisürən Veronika Jilina ilə bağlı ünvanladığı müraciət müsbət dəyərləndirilib və idmançının tək konkisürmə dissiplini üzrə Azərbaycanı təmsil etməsinə rəsmi icazə verilib.

Veronika Jilina 2026-2027 mövsümündən etibarən beynəlxalq yarışlarda buz üstünə çıxaraq Azərbaycan adına mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, hazırda tək konkisürmə dissiplini üzrə beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi Səbinə Əliyeva, Leyli Axundova, Nərgiz Süleymanova və Arina Kaluqina təmsil edirlər.

İdman.Biz
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