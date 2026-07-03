Aleksandr Plyuşenkonun Azərbaycan millisində debüt edəcəyi tarix açıqlanıb

İkiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğlu Aleksandr Plyuşenko Azərbaycan milli komandasında Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının (ISU) Qran Prisinin yeniyetmələr mərhələsində debüt edəcək.
İdman.Biz-in RİA Novosti-yə istinadən məlumatına görə, bu barədə Yevgeni Plyuşenko özü məlumat verib.
“Aleksandr iki Beynəlxalq Qran Pri tədbirinə qatılacaq - Ankara və Batumidə. Hazırda onlara hazırlaşırıq”, - Plyuşenko deyib.
Bir müddət əvvəl “Plyuşenkonun mələkləri” akademiyasının həmsahibi Yana Rudkovskaya Aleksandrın beynəlxalq turnirlərdə Azərbaycan adından yarışmaq üçün ISU-dan icazə aldığını təsdiqləyib.
Türkiyədə Qran Pri 17-19 sentyabr, Gürcüstanda isə 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək.