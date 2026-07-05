Plyuşenkonun harada məşq edəcəyi məlum olub

Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının idman direktoru İqor Lukanin gənc fiqurlu konkisürən Aleksandr Plyuşenkonun Azərbaycan millisinə keçidindən sonra məşq prosesinin necə təşkil olunacağını açıqlayıb.
İdman.Biz odds.ru-ya istinadən xəbər verir ki, 13 yaşlı idmançı Moskvada atası, ikiqat olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun akademiyasında məşqlərini davam etdirəcək.
“Yevgeniyə tam etibar edirik. O, həm məşqçidir, həm də çox yaxşı idmançıdır. Onun Moskvada kifayət qədər güclü məktəbi var və ümid edirik ki, Saşa əvvəl necə məşq edirdisə, eyni qaydada məşq edəcək. Nəticə də göstəriləcək”, - deyə Lukanin bildirib.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Aleksandr Plyuşenkonun idman vətəndaşlığını Rusiyadan Azərbaycana beş il müddətinə dəyişdiyi və bundan sonra beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı təmsil edəcəyi məlum olub.