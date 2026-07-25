Rusiya Dövlət Duması Plyuşenkonu hədəfə aldı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Rusiya Dövlət Dumasının Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi sədrinin birinci müavini Dmitri Svişev fiqurlu konkisürmə üzrə ikiqat olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonu sərt tənqid edib və faktiki olaraq onun gənc idmançıların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq hüququnu şübhə altına alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, tənqidə səbəb Plyuşenkonun beynəlxalq yarışların olmaması səbəbindən Rusiya fiqurlu konkisürənlərinin “deqradasiya” ilə üzləşdiyini deməsi olub. O, bu açıqlamanı 13 yaşlı oğlu Aleksandrın Azərbaycan millisinin heyətinə keçidini şərh edərkən səsləndirib.
“Yevgeni Plyuşenko hazırda öz fiqurlu konkisürmə akademiyası ilə məşğuldur. Belə olan halda sual yaranır: ona məktəb etibar etmək olarmı? O, uşaqları necə tərbiyə edə və məşq keçdiyi idmançılara nə ötürə bilər? Rusiya fiqurlu konkisürmə məktəbinin varisliyi və vətənpərvərlik haradadır? Öz doğma övladını başqa ölkənin bayrağı altında çıxış etməyə göndərən insan məşq keçdiyi uşaqlara vətənpərvərlikdən necə danışa bilər? Plyuşenko ilə bağlı çoxlu suallar var”, - RİA Novosti Svişevdən sitat gətirib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Yevgeni Plyuşenkonun Azərbaycanda öz fiqurlu konkisürmə akademiyasını açmaq niyyətində olduğu bildirilmişdi. Bu fonda Rusiya deputatının olimpiya çempionunun gənc fiqurlu konkisürənləri yetişdirmək hüququnu faktiki olaraq şübhə altına alan sözləri əlavə rezonans doğurub.
Bu arada Aleksandr Plyuşenkonun Azərbaycan bayrağı altında çıxış etməyə başlaması Rusiyada geniş ictimai rezonans yaratmaqda davam edir. Bundan əvvəl hokkey üzrə ikiqat olimpiya çempionu Aleksandr Yakuşev, fiqurlu konkisürmə üzrə olimpiya çempionu Aleksey Yaqudin, xizək yarışları üzrə olimpiya çempionu Aleksandr Leqkov, eləcə də Rusiyanın idman naziri Mixail Deqtyarev Plyuşenkolar ailəsini tənqid ediblər. Xüsusilə, Deqtyarev Plyuşenkolar ailəsini “relokantlar” adlandırıb.
Bundan əlavə, bu yaxınlarda Aleksandr Plyuşenko 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı açıqlamaları ilə də diqqət mərkəzinə düşüb. Azərbaycanı təmsil edən 13 yaşlı fiqurlu konkisürən əfsanəvi qapıçı Lev Yaşinlə müqayisədə seçimini Kabo-Verde millisinin qapıçısı Vozinyanın xeyrinə edib. O, həmçinin Argentina millisini tənqid edib və DÇ-2026-nın finalının həlledici anlarında hamama getdiyini bildirib.