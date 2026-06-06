6 İyun 2026
AZ

Yana Rudkovskaya: “Azərbaycan Aleksandr Plyuşenkoda maraqlıdır və ona inanır”- VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
6 İyun 2026 13:40
114
Yana Rudkovskaya: “Azərbaycan Aleksandr Plyuşenkoda maraqlıdır və ona inanır”- VİDEO

Azərbaycan fiqurlu konkisürmə üzrə ikiqat olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğlu olan Aleksandr Plyuşenkonun xidmətində maraqlıdır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu rusiyalı məşhur prodüser və idmançının anası Yana Rudkovskaya Rusiya mətbuatına açıqlamasında deyib.

O, Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının (ISU) idman vətəndaşlığının dəyişdirilməsi ilə bağlı yeni qaydalarının oğlunun Azərbaycan millisində çıxışına təsir etməyəcəyini vurğulayıb.

Xatırladaq ki, ISU iyunun 12-dən etibarən fiqurlu konkisürənlərin başqa ölkəni təmsil etməsi üçün tələbləri sərtləşdirəcək. Yeni qaydalara əsasən, idmançı əvvəlki federasiyadan buraxılış sənədi ilə yanaşı, yeni ölkənin pasportuna və ya il ərzində ən azı 180 gün həmin ölkədə yaşadığını təsdiqləyən rezident statusuna malik olmalıdır.

Aleksandr Plyuşenkonun Azərbaycan millisində çıxışına hələ rəsmi icazə verilməsə də, Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası ona artıq buraxılış sənədi təqdim edib. Rudkovskayanın sözlərinə görə, oğlu Azərbaycan pasportuna sahib olduğu üçün yeni məhdudiyyətlər ona şamil edilmir.

“Oğlum harada yaşayacaq? Bunu hamıya danışmalıyam? "Hər yerdə, mənim oğlum dünya vətəndaşıdır. Şəraitin olduğu yerdə məşq edəcək. Onun Azərbaycan pasportu var və idman vətəndaşlığı alıb. Əgər pasportu olmasaydı, yeni qaydalara tabe olacaqdı”, - deyə Rudkovskaya bildirib.

O, həmçinin Aleksandrın niyə beş illik idman vətəndaşlığı aldığını izah edib:

“Aleksandr 5 illik idman vətəndaşlığı alıb. Bu müddət başa çatdıqdan sonra yeniyetmələrdən böyüklər kateqoriyasına keçəcək. Bu, 2031-ci ildə baş verəcək. Yaşı az olduğu üçün 2030-cu il Olimpiadasında iştirak edə bilməyəcək. Ona görə də yeniyetmələr arasında özünü göstərmək imkanı yaradırıq. Əgər həqiqətən güclü fiqurlu konkisürənə çevrilsə, idmanda qalacaq.

Gələcəkdə yenidən Rusiyanı təmsil edə bilərmi? Qoy əvvəlcə hansısa yarışda çıxış etsin. İdman çox gözlənilməzdir. Azərbaycan onunla maraqlanır, Azərbaycan ona inanır. Gözləyək görək nə olacaq. Açığı, mənim üçün də maraqlıdır”.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxışı maneə ilə üzləşə bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
4 İyun 17:08
Qış idman növləri

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxışı maneə ilə üzləşə bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının tələbləri sərtləşib
Pluşenkonun beynəlxalq düşərgəsi başa çatdı - FOTO/VİDEO
31 May 20:11
Qış idman növləri

Pluşenkonun beynəlxalq düşərgəsi başa çatdı - FOTO/VİDEO

Düşərgədə Azərbaycan da daxil olmaqla 12 ölkədən 60 idmançı iştirak edib
Yevgeni Plyuşenko: “İdman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi vacib idi”
30 May 21:01
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenko: “İdman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi vacib idi”

Plyuşenko gənc konkisürənə dəstək olduqları üçün idman dünyasına təşəkkürünü bildirib
Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub
29 May 19:50
Qış idman növləri

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub

Fiqurlu konkisürən əvvəllər Rusiya üçün rəsmi yarışlarda çıxış etmədiyi üçün icazənin alınması ilə bağlı problem gözlənilmir
Yevgeni Plyuşenkonun oğlu bu günə qədər hansı nailiyyətlər qazanıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
26 May 12:31
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenkonun oğlu bu günə qədər hansı nailiyyətlər qazanıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Kiçik Plyuşenkonun beynəlxalq arenada təcrübəyə malik deyil
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib
23 May 00:07
Qış idman növləri

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib - VİDEO

İdmançı sosial mediada emosional müraciət paylaşıb

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
Avropa çempionatı: Millimiz finalda
4 İyun 00:04
Futbol

Avropa çempionatı: Millimiz finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Finalda yığmanın rəqibi Ukrayna olacaq