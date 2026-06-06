Yana Rudkovskaya: “Azərbaycan Aleksandr Plyuşenkoda maraqlıdır və ona inanır”- VİDEO

Azərbaycan fiqurlu konkisürmə üzrə ikiqat olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğlu olan Aleksandr Plyuşenkonun xidmətində maraqlıdır.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu rusiyalı məşhur prodüser və idmançının anası Yana Rudkovskaya Rusiya mətbuatına açıqlamasında deyib.
O, Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının (ISU) idman vətəndaşlığının dəyişdirilməsi ilə bağlı yeni qaydalarının oğlunun Azərbaycan millisində çıxışına təsir etməyəcəyini vurğulayıb.
Xatırladaq ki, ISU iyunun 12-dən etibarən fiqurlu konkisürənlərin başqa ölkəni təmsil etməsi üçün tələbləri sərtləşdirəcək. Yeni qaydalara əsasən, idmançı əvvəlki federasiyadan buraxılış sənədi ilə yanaşı, yeni ölkənin pasportuna və ya il ərzində ən azı 180 gün həmin ölkədə yaşadığını təsdiqləyən rezident statusuna malik olmalıdır.
Aleksandr Plyuşenkonun Azərbaycan millisində çıxışına hələ rəsmi icazə verilməsə də, Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası ona artıq buraxılış sənədi təqdim edib. Rudkovskayanın sözlərinə görə, oğlu Azərbaycan pasportuna sahib olduğu üçün yeni məhdudiyyətlər ona şamil edilmir.
“Oğlum harada yaşayacaq? Bunu hamıya danışmalıyam? "Hər yerdə, mənim oğlum dünya vətəndaşıdır. Şəraitin olduğu yerdə məşq edəcək. Onun Azərbaycan pasportu var və idman vətəndaşlığı alıb. Əgər pasportu olmasaydı, yeni qaydalara tabe olacaqdı”, - deyə Rudkovskaya bildirib.
O, həmçinin Aleksandrın niyə beş illik idman vətəndaşlığı aldığını izah edib:
“Aleksandr 5 illik idman vətəndaşlığı alıb. Bu müddət başa çatdıqdan sonra yeniyetmələrdən böyüklər kateqoriyasına keçəcək. Bu, 2031-ci ildə baş verəcək. Yaşı az olduğu üçün 2030-cu il Olimpiadasında iştirak edə bilməyəcək. Ona görə də yeniyetmələr arasında özünü göstərmək imkanı yaradırıq. Əgər həqiqətən güclü fiqurlu konkisürənə çevrilsə, idmanda qalacaq.
Gələcəkdə yenidən Rusiyanı təmsil edə bilərmi? Qoy əvvəlcə hansısa yarışda çıxış etsin. İdman çox gözlənilməzdir. Azərbaycan onunla maraqlanır, Azərbaycan ona inanır. Gözləyək görək nə olacaq. Açığı, mənim üçün də maraqlıdır”.