İsveçrənin baş məşqçisi Olimpiadada COVID-19 sertifikatını saxtalaşdırdığını etiraf edib

14 Aprel 2026 19:25
İsveçrə hokkey millisinin baş məşqçisi Patrik Fişer 2022-ci il Qış Olimpiya Oyunları üçün Pekinə səyahət məhdudiyyətlərini aşmaq üçün COVID-19-a qarşı peyvənd olunduğunu iddia edən yalançı sertifikatdan istifadə etdiyini etiraf edib.

İdman.Biz bildirir ki, Fişer verdiyi açıqlamada saxta sənədlərdən istifadə edərək İsveçrə kişilər komandası ilə Pekinə səyahət etməklə ciddi bir səhv etdiyini söyləyib.

“Bu vəziyyətdə insanları məyus etdiyim üçün çox üzr istəyirəm. Peyvənd olunmaq istəmədiyim üçün həddindən artıq şəxsi böhran içində idim. Eyni zamanda, əlbəttə ki, komandamı Olimpiadada məyus etmək istəmirdim”, - CBC Fişerdən sitat gətirir.

2023-cü ildə İsveçrə hakimiyyəti onu sənədləri saxtalaşdırdığına görə təxminən 50.000 dollar cərimələyib. Qısa müddət sonra o, günahını açıq şəkildə etiraf edib. Fişer bütün dövrlərin ən uğurlu İsveçrə xokkey məşqçilərindən biridir. O, 2015-ci ildən bəri bu vəzifəni tutur və komandanı üç Olimpiadaya və Dünya Çempionatında üç gümüş medala aparıb. Onun komandası COVID-19 testinin məcburi olduğu və NHL-in pandemiya səbəbindən iştirak etmədiyi 2022-ci il Olimpiadasında dörddəbir finala yüksəlib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Dünya çempionatından sonra emosiyalar qarışıqdır” – Nərgiz Süleymanovanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO
6 Aprel 15:41
Qış idman növləri

“Dünya çempionatından sonra emosiyalar qarışıqdır” – Nərgiz Süleymanovanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Fiqurlu konkisürən mundialdakı çıxışı və digər məqamlar barədə danışıb
Xorvatiya Xizək Federasiyasının keçmiş rəhbəri İstanbulda həbs edilib
5 Aprel 00:30
Qış idman növləri

Xorvatiya Xizək Federasiyasının keçmiş rəhbəri İstanbulda həbs edilib

edran Türkiyədə Xorvatiya hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb
Britaniyadan dünya çempionatının nəticələrinə etiraz
29 Mart 14:03
Qış idman növləri

Britaniyadan dünya çempionatının nəticələrinə etiraz

Fiqurlu Kankansürmə Federasiyasından 0,22 ballıq qalmaqal
Amerikalı İlya Malinin fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionu olub
28 Mart 19:54
Qış idman növləri

Amerikalı İlya Malinin fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionu olub

Yaponiyalı Yuma Kagiyama gümüş medal qazanıb
Azərbaycan yenə finalsız qaldı: fiqurlu konkisürənlər dünya çempionatında sonuncu yeri tutdular
27 Mart 23:30
Qış idman növləri

Azərbaycan yenə finalsız qaldı: fiqurlu konkisürənlər dünya çempionatında sonuncu yeri tutdular

Samanta Ritter və Daniel Brikalov ritm rəqslərini təqdim etdilər
Gürcüstan millisi dünya çempionatında ilkə imza atdı
27 Mart 10:26
Qış idman növləri

Gürcüstan millisi dünya çempionatında ilkə imza atdı

Praqada keçirilən turnirdə Almaniya təmsilçiləri qızıl medal qazanıb, olimpiya çempionları isə yarışa qatılmayıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi