İsveçrənin baş məşqçisi Olimpiadada COVID-19 sertifikatını saxtalaşdırdığını etiraf edib

İsveçrə hokkey millisinin baş məşqçisi Patrik Fişer 2022-ci il Qış Olimpiya Oyunları üçün Pekinə səyahət məhdudiyyətlərini aşmaq üçün COVID-19-a qarşı peyvənd olunduğunu iddia edən yalançı sertifikatdan istifadə etdiyini etiraf edib.
İdman.Biz bildirir ki, Fişer verdiyi açıqlamada saxta sənədlərdən istifadə edərək İsveçrə kişilər komandası ilə Pekinə səyahət etməklə ciddi bir səhv etdiyini söyləyib.
“Bu vəziyyətdə insanları məyus etdiyim üçün çox üzr istəyirəm. Peyvənd olunmaq istəmədiyim üçün həddindən artıq şəxsi böhran içində idim. Eyni zamanda, əlbəttə ki, komandamı Olimpiadada məyus etmək istəmirdim”, - CBC Fişerdən sitat gətirir.
2023-cü ildə İsveçrə hakimiyyəti onu sənədləri saxtalaşdırdığına görə təxminən 50.000 dollar cərimələyib. Qısa müddət sonra o, günahını açıq şəkildə etiraf edib. Fişer bütün dövrlərin ən uğurlu İsveçrə xokkey məşqçilərindən biridir. O, 2015-ci ildən bəri bu vəzifəni tutur və komandanı üç Olimpiadaya və Dünya Çempionatında üç gümüş medala aparıb. Onun komandası COVID-19 testinin məcburi olduğu və NHL-in pandemiya səbəbindən iştirak etmədiyi 2022-ci il Olimpiadasında dörddəbir finala yüksəlib.