22 May 2026
AZ

Azərbaycanı təmsil edəcək Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı alınıb

Qış idman növləri
Xəbərlər
22 May 2026 11:18
116
Azərbaycanı təmsil edəcək Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı alınıb

Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası rusiyalı konkisürən Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı əldə edib.

Federasiyadan İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, 13 yaşlı idmançının Azərbaycanı təmsil etməsi ilə bağlı işlərə start verilib:

"Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı əldə edib. Lakin onun Azərbaycanı təmsil edəcəyi ilə bağlı rəsmi icazə məktubu Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası tərəfindən hələ ki bizə təqdim olunmayıb. Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası tərəfindən Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasına müvafiq rəsmi təsdiq məktubu təqdim edildikdən sonra bununla bağlı idman ictimaiyyətinə məlumat veriləcək".

Xatırladaq ki, Aleksandr Plyuşenko fiqurlu konkisürmə üzrə ikiqat olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğludur. A.Plyuşenko atası ilə birlikdə buz şoularında iştirak edir. O, 2017-ci ildən "Plyuşenkonun mələkləri" akademiyasında məşğul olur.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistemli iş baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ
21 May 21:07
Qış idman növləri

Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistemli iş baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ

İdmanın inkişafı fərdi adlarla yox, mühit, infrastruktur və ardıcıl işlə bağlıdır
Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq”
21 May 19:35
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq” - VİDEO

Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası bu gün keçirilən İcraiyyə Komitəsinin iclasında 13 yaşlı idmançıya keçid üçün icazə verib
Rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan millisində çıxış icazəsi verildi
21 May 17:34
Qış idman növləri

Rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan millisində çıxış icazəsi verildi

Veronika Jilina idman vətəndaşlığını dəyişir
Yevgeni Plyuşenkonun oğlu Azərbaycan millisində çıxış edəcək
21 May 17:07
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenkonun oğlu Azərbaycan millisində çıxış edəcək

Gənc fiqurlu konkisürən beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil edəcək
Hokkey üzrə dünya çempionatında ilk günün oyunları başa çatıb
16 May 01:24
Qış idman növləri

Hokkey üzrə dünya çempionatında ilk günün oyunları başa çatıb

Dünya çempionatında 16 komanda mübarizə aparır
Kanada hokkeyçiləri dünya çempionatının ilk oyununda İsveçi məğlub ediblər
15 May 21:37
Qış idman növləri

Kanada hokkeyçiləri dünya çempionatının ilk oyununda İsveçi məğlub ediblər

Turnir 15-31 may tarixlərində İsveçrənin iki şəhərində - Sürix və Friburda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub