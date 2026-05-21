Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq” - VİDEO

Fiqurlu konkisürmə üzrə ikiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenko oğlu Aleksandrın Azərbaycan fiqurlu konkisürmə komandasına keçməsi ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası bu gün keçirilən İcraiyyə Komitəsinin iclasında 13 yaşlı idmançıya keçid üçün icazə verib.
Plyuşenkonun sözlərinə görə, oğlu beş il müddətinə Azərbaycan idman vətəndaşlığı alıb.
“Bəli, Saşa beş il müddətinə Azərbaycan idman vətəndaşlığı alıb. Görək necə olacaq. Saşa hələ çox gəncdir, 13 yaşı var. O, Rusiya milli komandasının üzvü deyildi və müxtəlif səbəblərdən bu mövsüm yarışmayıb, bir növ karantin çəkib. Heç kimin yerini tutmayıb; mənim şəxsi akademiyamda məşq edib”, - deyə RİA Novosti Plyuşenkodan sitat gətirib.
Rusiyalı mütəxəssis həmçinin ailənin qərarının asan olmadığını qeyd edib və Azərbaycanla Rusiya arasında fiqurlu konkisürmə sahəsində əməkdaşlığın inkişafına ümid etdiyini bildirib.
“Bu, çox çətin bir qərardır. Saşa həyatında həlledici və həyəcanlı bir dövrlə üzləşir. Rusiya və Azərbaycanın bu idman sahəsindəki dostluğuna və dəstəyinə ümid edirəm. İnanıram ki, ölkələrimizdə fiqurlu konkisürmənin inkişafı üçün birlikdə çalışacağıq, bir-birimizə kömək edəcəyik və dəstəkləyəcəyik. İndi çətin dövrdür və bu cür dəstək çox vacibdir”, - deyə Plyuşenko bildirib.