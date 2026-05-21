21 May 2026
AZ

Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq” - VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
21 May 2026 19:35
107
Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq”

Fiqurlu konkisürmə üzrə ikiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenko oğlu Aleksandrın Azərbaycan fiqurlu konkisürmə komandasına keçməsi ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası bu gün keçirilən İcraiyyə Komitəsinin iclasında 13 yaşlı idmançıya keçid üçün icazə verib.

Plyuşenkonun sözlərinə görə, oğlu beş il müddətinə Azərbaycan idman vətəndaşlığı alıb.

“Bəli, Saşa beş il müddətinə Azərbaycan idman vətəndaşlığı alıb. Görək necə olacaq. Saşa hələ çox gəncdir, 13 yaşı var. O, Rusiya milli komandasının üzvü deyildi və müxtəlif səbəblərdən bu mövsüm yarışmayıb, bir növ karantin çəkib. Heç kimin yerini tutmayıb; mənim şəxsi akademiyamda məşq edib”, - deyə RİA Novosti Plyuşenkodan sitat gətirib.

Rusiyalı mütəxəssis həmçinin ailənin qərarının asan olmadığını qeyd edib və Azərbaycanla Rusiya arasında fiqurlu konkisürmə sahəsində əməkdaşlığın inkişafına ümid etdiyini bildirib.

“Bu, çox çətin bir qərardır. Saşa həyatında həlledici və həyəcanlı bir dövrlə üzləşir. Rusiya və Azərbaycanın bu idman sahəsindəki dostluğuna və dəstəyinə ümid edirəm. İnanıram ki, ölkələrimizdə fiqurlu konkisürmənin inkişafı üçün birlikdə çalışacağıq, bir-birimizə kömək edəcəyik və dəstəkləyəcəyik. İndi çətin dövrdür və bu cür dəstək çox vacibdir”, - deyə Plyuşenko bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan millisində çıxış icazəsi verildi
17:34
Qış idman növləri

Rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan millisində çıxış icazəsi verildi

Veronika Jilina idman vətəndaşlığını dəyişir
Yevgeni Plyuşenkonun oğlu Azərbaycan millisində çıxış edəcək
17:07
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenkonun oğlu Azərbaycan millisində çıxış edəcək

Gənc fiqurlu konkisürən beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil edəcək
Hokkey üzrə dünya çempionatında ilk günün oyunları başa çatıb
16 May 01:24
Qış idman növləri

Hokkey üzrə dünya çempionatında ilk günün oyunları başa çatıb

Dünya çempionatında 16 komanda mübarizə aparır
Kanada hokkeyçiləri dünya çempionatının ilk oyununda İsveçi məğlub ediblər
15 May 21:37
Qış idman növləri

Kanada hokkeyçiləri dünya çempionatının ilk oyununda İsveçi məğlub ediblər

Turnir 15-31 may tarixlərində İsveçrənin iki şəhərində - Sürix və Friburda keçiriləcək
Çe Yol Kim ISU prezidentliyinə yeganə namizəddir
12 May 04:11
Qış idman növləri

Çe Yol Kim ISU prezidentliyinə yeganə namizəddir

Səsvermə 12 iyunda Tenerifedə keçiriləcək ISU Konqresində baş tutacaq
Üçqat dünya çempionu Bakıda buz üzərində ustad dərsi verdi - FOTO
28 Aprel 22:42
Qış idman növləri

Üçqat dünya çempionu Bakıda buz üzərində ustad dərsi verdi - FOTO

Yevgeni Pluşenko paytaxtımızda yeni buz məktəbinin açılacağını anons edib

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir