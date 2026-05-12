Çe Yol Kim ISU prezidentliyinə yeganə namizəddir

Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının (ISU) hazırkı prezidenti Çe Yol Kim bu vəzifəyə seçkilərdə yeganə namizəddir.
İdman.Biz bu barədə təşkilatın mətbuat xidmətinin məlumatına istinadən bildirir.
Səsvermə 12 iyunda Tenerifedə keçiriləcək ISU Konqresində baş tutacaq. Çe Yol Kim 2022-ci ildən bəri təşkilatın prezidenti vəzifəsində çalışır.
O, əvvəllər 2022-ci ildə Pekində keçiriləcək Olimpiya Oyunları üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) Koordinasiya Komissiyasında çalışıb. 2011-ci ildən 2016-cı ilə qədər Koreya Konkisürmə İttifaqına rəhbərlik edib.