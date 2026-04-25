Yevgeni Plyuşenko Bakıda Azərbaycan fiqurlu konkisürənlərinə təlim keçib - VİDEO

Fiqurlu konkisürmə üzrə ikiqat olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenko Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksinin buz meydançasında gənc konkisürənlərlə təcrübəsini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Yevgeni Plyuşenko öz “Instagram” səhifəsində paylaşıb.
“Azərbaycan Fiqurlu Konkisürmə Federasiyasının dəvəti ilə Azərbaycanda təlim-məşq toplanışı keçirirəm. Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksinin buz meydançasında göstərilən isti qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Burada bizim şoularımız həmişə anşlaqla keçir” - ikiqat olimpiya çempionu qeyd edib.
Məlumat üçün qeyd edək ki, 2006 və 2014-cü il Qış Olimpiya Oyunlarının qalibi olan Yevgeni Plyuşenko, 3 qat dünya və 7 qat Avropa çempionudur. O, 4 dəfə Qran-pri yarışlarında qızıl medal qazanıb.