Britaniyadan dünya çempionatının nəticələrinə etiraz

29 Mart 2026 14:03
Böyük Britaniya Fiqurlu Kankansürmə Federasiyası Praqada keçirilən 2026-cı il dünya çempionatında buzüstü rəqs cütlüklərinin yarışının nəticələrindən rəsmi şikayət edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, britaniyalılar balların yenidən hesablanmasından narazı qalıblar. Məhz bu texniki müdaxilədən sonra Layla Fir və Luis Gibson cütlüyü bürünc mükafatçı olan ABŞ təmsilçilərinə cəmi 0,22 bal fərqi ilə uduzaraq dördüncü pilləyə geriləyib.

Turnirin qalibi adını 230,81 balla fransalı Qiyom Sizeron və Lorans Furnye cütlüyü qazanıb. Britaniya tərəfi isə öz bəyanatında balların silinməsi prosedurunun düzgün tətbiq olunmadığını və bunun idmançıların real çıxış səviyyəsini əks etdirmədiyini bildirib. Federasiya hakimlikdə ədalət, şəffaflıq və ardıcıllıq prinsiplərinin pozulduğunu iddia edir.

Rəsmi şikayət artıq hazırlanıb və Britaniya tərəfi Beynəlxalq Konkiçilər İttifaqına (ISU) müraciət edərək hakimlik prosesinin tam və müstəqil şəkildə yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edəcək. Federasiya eyni zamanda Fir və Gibson cütlüyünə tam dəstəyini nümayiş etdirərək, onların idmana verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Amerikalı İlya Malinin fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionu olub
28 Mart 19:54
Qış idman növləri

Amerikalı İlya Malinin fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionu olub

Yaponiyalı Yuma Kagiyama gümüş medal qazanıb
Azərbaycan yenə finalsız qaldı: fiqurlu konkisürənlər dünya çempionatında sonuncu yeri tutdular
27 Mart 23:30
Qış idman növləri

Azərbaycan yenə finalsız qaldı: fiqurlu konkisürənlər dünya çempionatında sonuncu yeri tutdular

Samanta Ritter və Daniel Brikalov ritm rəqslərini təqdim etdilər
Gürcüstan millisi dünya çempionatında ilkə imza atdı
27 Mart 10:26
Qış idman növləri

Gürcüstan millisi dünya çempionatında ilkə imza atdı

Praqada keçirilən turnirdə Almaniya təmsilçiləri qızıl medal qazanıb, olimpiya çempionları isə yarışa qatılmayıb
Fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionatı: Litvintsev 31-ci yeri tutub
26 Mart 20:36
Qış idman növləri

Fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionatı: Litvintsev 31-ci yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanlı fiqurlu konkisürən finala vəsiqə qazana bilməyib
Nərgiz Süleymanova dünya çempionatının növbəti mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Mart 19:30
Qış idman növləri

Nərgiz Süleymanova dünya çempionatının növbəti mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

Konkisürənimiz ilk 24-lüyə düşə bilməyib
Yohannes Klebo Dünya Kuboku mövsümündə 277 min avrodan çox qazanıb
24 Mart 19:38
Qış idman növləri

Yohannes Klebo Dünya Kuboku mövsümündə 277 min avrodan çox qazanıb

Mövsüm ərzində idmançı yeddi fərdi yarışda qalib gəlib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib