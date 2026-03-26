26 Mart 2026
DÇ-2026: Seçmə mərhələnin pley-off yarımfinalları start götürür

26 Mart 2026 09:20
Bu gün futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin pley-off yarımfinallarına start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, A, B, C və D yolları üzrə ümumilikdə səkkiz qarşılaşma baş tutacaq.

Türkiyə millisi İstanbulda Rumıniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

Matç Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

Yarımfinal və final qarşılaşmaları bir oyundan ibarətdir. Həlledici görüşlər martın 31-də baş tutacaq.

DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off oyunları

Yarımfinal

A yolu

23:45. İtaliya - Şimali İrlandiya

23.45. Uels - Bosniya və Herseqovina

B yolu

23:45. Ukrayna - İsveç

23:45. Polşa - Albaniya

C yolu

21:00. Türkiyə - Rumıniya

23:45. Slovakiya - Kosovo

D yolu

23:45. Danimarka - Şimali Makedoniya

23:45. Çexiya - İrlandiya

Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bilet davası: FIFA “misilsiz xəyanət” fonunda son mərhələni açıqladı
09:51
Futbol

Bilet davası: FIFA “misilsiz xəyanət” fonunda son mərhələni açıqladı

Futbol azarkeşlərini hiddətləndirən qiymətlərə baxmayaraq, biletlərin son kütləvi satışı aprelin 1-də başlayacaq
“Barselona”nın gənc hücumçusu: "Daha çox oynamağa layiqəm”
09:35
Futbol

“Barselona”nın gənc hücumçusu: "Daha çox oynamağa layiqəm”

İsveçli hücumçu gələcək hədəfləri barədə danışdı
“Əl-İttihad” “Çelsi”dən Entso Fernandes üçün təklif hazırlayır
09:08
Dünya futbolu

“Əl-İttihad” “Çelsi”dən Entso Fernandes üçün təklif hazırlayır

“Çelsi” Fernandesi saxlamaqda maraqlıdır
“Tottenhem”in Romero ilə müqaviləsində La Liqa klubları üçün xüsusi bənd var
08:12
Dünya futbolu

“Tottenhem”in Romero ilə müqaviləsində La Liqa klubları üçün xüsusi bənd var

Romeronun “Tottenhem”lə hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir
Karlo Ançelotti Neymarın Braziliya millisinə dəvət olunması ilə bağlı çağırışlara cavab verib
07:17
Dünya futbolu

Karlo Ançelotti Neymarın Braziliya millisinə dəvət olunması ilə bağlı çağırışlara cavab verib

Məşqçi daha əvvəl oyunçunu qarşıdan gələn yoldaşlıq oyunları üçün heyətdən kənarlaşdırıb
“Oradan qurtulmaq istəyirdim” - Postekoqlu “Nottingem Forest”dən qovulması barədə
06:11
Dünya futbolu

“Oradan qurtulmaq istəyirdim” - Postekoqlu “Nottingem Forest”dən qovulması barədə

Postekoqlu ötən ilin payızında “Forest”ə rəhbərlik edib

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək
Milliyə çağırılmayan Neymar həftəsonu vaxtını poker oynamaqla keçirib
24 Mart 06:05
Dünya futbolu

Milliyə çağırılmayan Neymar həftəsonu vaxtını poker oynamaqla keçirib

Neymar hazırda poker turnirində iştirak edir