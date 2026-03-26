DÇ-2026: Seçmə mərhələnin pley-off yarımfinalları start götürür

Bu gün futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin pley-off yarımfinallarına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, A, B, C və D yolları üzrə ümumilikdə səkkiz qarşılaşma baş tutacaq.
Türkiyə millisi İstanbulda Rumıniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.
Matç Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.
Yarımfinal və final qarşılaşmaları bir oyundan ibarətdir. Həlledici görüşlər martın 31-də baş tutacaq.
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off oyunları
Yarımfinal
A yolu
23:45. İtaliya - Şimali İrlandiya
23.45. Uels - Bosniya və Herseqovina
B yolu
23:45. Ukrayna - İsveç
23:45. Polşa - Albaniya
C yolu
21:00. Türkiyə - Rumıniya
23:45. Slovakiya - Kosovo
D yolu
23:45. Danimarka - Şimali Makedoniya
23:45. Çexiya - İrlandiya
Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.