Azərbaycan Basketbol Liqasının 20-ci turunda üç oyun keçiriləcək

Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün son - 20-ci turuna start verilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün B qrupunda çıxış edən komandalar növbəti oyunlarına çıxacaqlar.
Günün ilk qarşılaşması saat 15:00-da baş tutacaq. Quba Olimpiya Kompleksində “Quba” komandası “Naxçıvan”la üz-üzə gələcək.
Digər görüşlər isə “Sərhədçi” İdman Mərkəzində keçiriləcək. Saat 17:00-da “Ordu” ilə “Lənkəran” münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Günün son matçında isə saat 20:00-da “Sərhədçi” “Sumqayıt”ı qəbul edəcək.
Qeyd edək ki, 19 oyundan sonra turnir cədvəlinin B qrupunda “Ordu” 36 xalla liderdir. “Naxçıvan” (34 xal) ikinci, “Sərhədçi” (26 xal) üçüncü, “Sumqayıt” (26 xal) dördüncü, “Quba” (26 xal) beşinci, “Lənkəran” (23 xal) altıncıdır.