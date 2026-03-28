28 Mart 2026
Azərbaycan Basketbol Liqasının 20-ci turunda üç oyun keçiriləcək

28 Mart 2026 09:43
Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün son - 20-ci turuna start verilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün B qrupunda çıxış edən komandalar növbəti oyunlarına çıxacaqlar.

Günün ilk qarşılaşması saat 15:00-da baş tutacaq. Quba Olimpiya Kompleksində “Quba” komandası “Naxçıvan”la üz-üzə gələcək.

Digər görüşlər isə “Sərhədçi” İdman Mərkəzində keçiriləcək. Saat 17:00-da “Ordu” ilə “Lənkəran” münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Günün son matçında isə saat 20:00-da “Sərhədçi” “Sumqayıt”ı qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, 19 oyundan sonra turnir cədvəlinin B qrupunda “Ordu” 36 xalla liderdir. “Naxçıvan” (34 xal) ikinci, “Sərhədçi” (26 xal) üçüncü, “Sumqayıt” (26 xal) dördüncü, “Quba” (26 xal) beşinci, “Lənkəran” (23 xal) altıncıdır.

