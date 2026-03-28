Amerikalı İlya Malinin fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionu olub

28 Mart 2026 19:54
Amerikalı İlya Malinin fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionu olub

Komanda yarışında Olimpiya çempionu, amerikalı fiqurlu konkisürən İlya Malinin 2026-cı il dünya çempionatının qalibi olub.

İdman.Biz bildirir ki, o, iki proqramı üçün hakimlərdən ümumilikdə 329.40 xal toplayaraq üçqat dünya çempionu olub.

Yaponiyalı Yuma Kagiyama 306.67 xalla gümüş medal qazanıb. Digər yapon konkisürən Şun Sato 288.54 xalla üçüncü yeri tutub.

Fiqurlu konkisürmə. Dünya Çempionatı. Kişilər. Yekun nəticələr:

1. İlya Malinin (ABŞ) — 329.40 xal.
2. Yuma Kagiyama (Yaponiya) — 306.67 xal.
3. Şun Sato (Yaponiya) — 288.54 xal.
4. Stiven Qoqolev (Kanada) — 281.04 xal.
5. Adam Xiao Him Fa (Fransa) - 271.56.
6. Aleksandr Selevko (Estoniya) - 270.42.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan yenə finalsız qaldı: fiqurlu konkisürənlər dünya çempionatında sonuncu yeri tutdular
27 Mart 23:30
Qış idman növləri

Azərbaycan yenə finalsız qaldı: fiqurlu konkisürənlər dünya çempionatında sonuncu yeri tutdular

Samanta Ritter və Daniel Brikalov ritm rəqslərini təqdim etdilər
Gürcüstan millisi dünya çempionatında ilkə imza atdı
27 Mart 10:26
Qış idman növləri

Gürcüstan millisi dünya çempionatında ilkə imza atdı

Praqada keçirilən turnirdə Almaniya təmsilçiləri qızıl medal qazanıb, olimpiya çempionları isə yarışa qatılmayıb
Fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionatı: Litvintsev 31-ci yeri tutub
26 Mart 20:36
Qış idman növləri

Fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionatı: Litvintsev 31-ci yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanlı fiqurlu konkisürən finala vəsiqə qazana bilməyib
Nərgiz Süleymanova dünya çempionatının növbəti mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Mart 19:30
Qış idman növləri

Nərgiz Süleymanova dünya çempionatının növbəti mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

Konkisürənimiz ilk 24-lüyə düşə bilməyib
Yohannes Klebo Dünya Kuboku mövsümündə 277 min avrodan çox qazanıb
24 Mart 19:38
Qış idman növləri

Yohannes Klebo Dünya Kuboku mövsümündə 277 min avrodan çox qazanıb

Mövsüm ərzində idmançı yeddi fərdi yarışda qalib gəlib
Olimpiadadakı dəhşətli qəzadan sonra ilk dəfə üzünü göstərdi - FOTO
24 Mart 18:23
Qış idman növləri

Olimpiadadakı dəhşətli qəzadan sonra ilk dəfə üzünü göstərdi - FOTO

Selye əməliyyatdan sonra üzündə qalıcı iz qalacağını açıqladı

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq