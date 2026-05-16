Hokkey üzrə dünya çempionatında ilk günün oyunları başa çatıb

Mayın 15-də İsveçrənin Sürix və Friburq şəhərlərində 15-31 may tarixlərində keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı çərçivəsində dörd oyun keçirilib.
İdman.Biz dünya çempionatının 15 may 2026-cı il tarixinə olan nəticələrini təqdim edir:
Kanada - İsveç — 5:3;
Finlandiya - Almaniya — 3:1;
ABŞ - İsveçrə — 1:3;
Çexiya - Danimarka — 4:1.
2026-cı il dünya çempionatında hər biri səkkiz komandadan ibarət iki qrupa bölünmüş 16 komanda mübarizə aparır. Hər qrupdan ilk dörd komanda pley-offa vəsiqə qazanır. Sonuncu yeri (səkkizinci yeri) tutan komandalar I Divizion A qrupuna düşür.
Hazırkı dünya çempionu ABŞ-dır.