Yohannes Klebo Dünya Kuboku mövsümündə 277 min avrodan çox qazanıb

Norveçli xizəkçi Yohannes Klebo Dünya Kuboku mövsümünü həm yamaclarda, həm də maliyyə baxımından təsirli nəticələrlə başa vurub.
İdman.Biz-in Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasına (FIS) istinadən məlumatına görə, idmançının mövsüm üçün ümumi mükafat fondu 277.000 avrodan bir qədər çox olub.
Klebonun dünya səviyyəli yarışlardakı uğuru onun ən güclü müasir xizəkçilərdən biri kimi statusunu bir daha təsdiqləyib. Mövsüm ərzində idmançı yeddi fərdi yarışda qalib gəlib, bunlardan dördü sprint, üçü isə məsafə yarışı olub və 18 startda 12 dəfə podiuma yüksəlib.
Bu 277.000 avroluq məbləğ Klebonu mövsümün ən yüksək qazanc əldə edən xizəkçilərindən birinə çevirir. Müqayisə üçün, Dünya Kubokunun ən yaxşı 10 xizəkçisi üçün orta mükafat fondu təxminən 180.000-220.000 avro idi, ümumi qalib isə təxminən 310.000 avro qazandı. FIS Dünya Kuboku mərhələsində qalib gəlmək üçün 8000 avro, ikinci yer üçün 6000 avro və üçüncü yer üçün 4000 avro ödəyir.