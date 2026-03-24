AZ

Qış idman növləri
Xəbərlər
24 Mart 2026 19:38
102
Yohannes Klebo Dünya Kuboku mövsümündə 277 min avrodan çox qazanıb

Norveçli xizəkçi Yohannes Klebo Dünya Kuboku mövsümünü həm yamaclarda, həm də maliyyə baxımından təsirli nəticələrlə başa vurub.

İdman.Biz-in Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasına (FIS) istinadən məlumatına görə, idmançının mövsüm üçün ümumi mükafat fondu 277.000 avrodan bir qədər çox olub.

Klebonun dünya səviyyəli yarışlardakı uğuru onun ən güclü müasir xizəkçilərdən biri kimi statusunu bir daha təsdiqləyib. Mövsüm ərzində idmançı yeddi fərdi yarışda qalib gəlib, bunlardan dördü sprint, üçü isə məsafə yarışı olub və 18 startda 12 dəfə podiuma yüksəlib.

Bu 277.000 avroluq məbləğ Klebonu mövsümün ən yüksək qazanc əldə edən xizəkçilərindən birinə çevirir. Müqayisə üçün, Dünya Kubokunun ən yaxşı 10 xizəkçisi üçün orta mükafat fondu təxminən 180.000-220.000 avro idi, ümumi qalib isə təxminən 310.000 avro qazandı. FIS Dünya Kuboku mərhələsində qalib gəlmək üçün 8000 avro, ikinci yer üçün 6000 avro və üçüncü yer üçün 4000 avro ödəyir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Olimpiadadakı dəhşətli qəzadan sonra ilk dəfə üzünü göstərdi - FOTO
18:23
Qış idman növləri

Olimpiadadakı dəhşətli qəzadan sonra ilk dəfə üzünü göstərdi - FOTO

Selye əməliyyatdan sonra üzündə qalıcı iz qalacağını açıqladı
Yohannes Klebo ABŞ-dakı Dünya Kuboku mərhələsində iştirak edəcək
21 Mart 22:46
Qış idman növləri

Yohannes Klebo ABŞ-dakı Dünya Kuboku mərhələsində iştirak edəcək

Beyin silkələnməsi keçirən norveçli xizəkçi uzun səfərə baxmayaraq yarışa qatılacaq
Xizəkçidən içkili marafon: Yarış boyu pivə və şnaps qəbul etdi - VİDEO
18 Mart 18:08
Qış idman növləri

Xizəkçidən içkili marafon: Yarış boyu pivə və şnaps qəbul etdi - VİDEO

Qabriel Qledhill yarışı sərxoş vəziyyətdə başa vurub
Britaniyalı xizəkçi Dünya Kuboku marafonu zamanı spirtli içki içirmiş
15 Mart 06:16
Qış idman növləri

Britaniyalı xizəkçi Dünya Kuboku marafonu zamanı spirtli içki içirmiş

Qledhill çempion Einar Hedeqartdan 20 dəqiqədən çox geri qalaraq 67-ci yeri tutub
Klaebo üçün mövsüm təhlükədə: Norveçli ulduz beyin silkələnməsi alıb - FOTO
13 Mart 17:23
Qış idman növləri

Klaebo üçün mövsüm təhlükədə: Norveçli ulduz beyin silkələnməsi alıb - FOTO

Sürətli eniş zamanı yıxılan Yohannes Klaebo Holmenkollendəki yarışdan kənarlaşdırılıb
Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu beynəlxalq birliyin üzvü seçilib - FOTO
13 Mart 12:37
Qış idman növləri

Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu beynəlxalq birliyin üzvü seçilib - FOTO

Azərbaycan Xizəkçi Jurnalistlər Klubu beynəlxalq birliyin tamhüquqlu üzvü seçildi

Ən çox oxunanlar

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı
21 Mart 21:29
Futbol

Ulduz futbolçuya ağır ittiham: 40 milyonluq dotasiya qalmaqalı

Qalmaqalın mərkəzində həm dotasiya, həm də tamamlanmayan obyekt var
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb