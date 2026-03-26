26 Mart 2026
AZ

Litvintsevin revanş şansı: Konkisürənimiz dünya çempionatında - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Qış idman növləri
İcmal
26 Mart 2026 12:31
129
Bu gün, 26 mart tarixində Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev fiqurlu konkisürmə üzrə dünya çempionatında qısa proqramını təqdim edəcək. Bu, onun 2026-cı ildə İtaliyada keçirilmiş Qış Olimpiya Oyunlarındakı uğursuz çıxışından sonra ilk performansı olacaq. Daha əvvəl Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının baş katibi Günel Bədəlova bildirmişdi ki, məhz bu çıxış idmançı ilə federasiya arasındakı əməkdaşlıq üçün həlledici olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Litvintsev buz üzərinə 24-cü nömrə ilə çıxacaq, ümumilikdə yarışda 36 fiqurlu konkisürən iştirak edəcək. Final mərhələsinə vəsiqə qazanmaq üçün o, qısa proqramın yekunlarına əsasən ilk 24-lükdə yer almalıdır. İdmançının karyerası ərzində qısa proqram üzrə ən yaxşı nəticəsi 85,83 baldır (2022-ci il dünya çempionatı). Cari mövsümdə (2024/2025) isə o, ən yüksək göstəricisini 2025-ci il “ISU CS Denis Ten Memorial Challenge” turnirində nümayiş etdirib - 78,52 bal.

Bu dünya çempionatı Vladimir Litvintsev üçün yeddinci olacaq.

Daha əvvəl dünya çempionatlarında onun nəticələri belə olub:

  • 2025 – 15-ci yer
  • 2024 – 25-ci yer
  • 2023 – 11-ci yer
  • 2022 – 16-cı yer
  • 2021 – 27-ci yer
  • 2020 – turnir koronavirus pandemiyası səbəbindən ləğv edilib
  • 2019 – 17-ci yer

Yəni Litvintsev dünya çempionatının final mərhələsinə iki dəfə – 2021 və 2024-cü illərdə yüksələ bilməyib.

Bütün bu illər ərzində fiqurlu konkisürən qısa proqramda texniki baxımdan eyni məzmunla çıxış edib: dördqat tulup, üçqat aksel və üçqat flip + üçqat tulup kaskadı. Bugünkü çıxış da istisna olmayacaq.

O, eyni proqramı 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarında da təqdim edib. Milanda texniki elementlərə görə fiqurlu konkisürən 31,13 bal toplayıb (ümumi – 63,63 bal və 29-cu yer). Dünya çempionatlarına gəlincə isə, texniki komponentlər üzrə ən yüksək ballarını 2019-cu ildə (47,86), 2022-ci ildə (46,82) və 2023-cü ildə (46,03) qazanıb.

Litvintsevin bu gün əsas məqsədi Olimpiadada olduğu kimi eynidir - təmiz çıxış etmək və 28 mart, şənbə günü keçiriləcək sərbəst proqramdan ibarət final mərhələsinə yüksəlmək.

Final mərhələsində maraqlı mübarizə gözlənilir. 2026-cı ilin Olimpiya çempionu, qazaxıstanlı fiqurlu konkisürən Mixail Şahidarov dünya çempionatını buraxsa da, digər güclü idmançılar medallar uğrunda mübarizədə qalırlar. Xüsusilə, ikiqat dünya çempionu Ilia Malinin buz üzərinə çıxacaq. O, 2026 Olimpiadasının favoritlərindən biri olsa da, dördilliyin əsas yarışını 8-ci yerdə başa vurub.

Xatırladaq ki, dünən dünya çempionatında Azərbaycandan qadınların tək çıxışında Nərgiz Süleymanova iştirak edib. O, 33 iştirakçı arasında 27-ci yeri tutaraq final mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib. Həmçinin, martın 27-də Azərbaycanı buz üzərində rəqs üzrə duet – Samantra Ritter və Daniel Brikalov təmsil edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

