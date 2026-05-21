21 May 2026
AZ

Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistem baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ

Qış idman növləri
Təhlil
21 May 2026 21:07
94
Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistem baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ

Daha çox “Qnom Qnomıç” kimi tanınan 13 yaşlı fiqurlu konkisürən Aleksandr Plyuşenko gələcəkdə Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda təmsil edə bilər. Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası artıq ona icazə verib və son qərar Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının (ISU) təsdiqindən asılı olacaq.

Formal olaraq, bu, idman vətəndaşlığının dəyişdirilməsi üçün standart bir prosedur kimi görünür. Amma əslində bu məsələdə cavabdan çox sual var.

Əsas məqamdan başlayaq. Aleksandr Plyuşenko, şübhəsiz ki, mediada tanınmış fiqurdur. Yevgeni Plyuşenkonun oğlu, Rusiyanın ən tanınan gənc fiqurlu konkisürənlərindən biridir, buz şoularının iştirakçısıdır və sosial mediada müntəzəm olaraq iştirak edir. Lakin şöhrətinə baxmayaraq, o, beynəlxalq səhnədə əhəmiyyətli nəticələr əldə edən idmançı deyil. Üstəlik, onun karyerası indiyədək yüksək səviyyəli yarış təcrübəsi ilə deyil, şou proqramlarla bağlıdır.

Və bu yerdə əsas sual ortaya çıxır: Belə bir idmançı Azərbaycanın nəyinə lazımdır?

İdman miqrasiyasının arxasındakı məntiq adətən sadədir. Ölkələr ya dərhal medal qazana bilən tanınmış ulduzları, ya da aşkar inkişaf perspektivi vəd edən idmançıları dəvət edirlər. İndiki halda, nə birincini, nə də ikincini görmürük. Əgər oğul Plyuşenko dünya fiqurlu konkisürmənin gələcək ulduzu kimi görülsəydi, Rusiya tərəfi onu bu qədər asanlıqla buraxmazdı. Güclü məktəbi və rəqabəti olan bir ölkədə belə idmançılar adətən saxlanılır və inkişaf etdirilir.

Beləliklə, vurğu idman performansına deyil, ada yönəlir. Bəs ad sistemi əvəz edə bilərmi?

Aleksandr Plyuşenkonun Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazana biləcəyini fərz etsək belə, sadəcə iştirak faktı ölkədə idmanın inkişafının göstəricisi deyil. Olimpiya Oyunları təməl deyil, zirvədir. Və Azərbaycanda fiqurlu konkisürmənin təməli olduqca zəif olaraq qalır.

Bu gün bu idman növünün inkişafı tamamilə fərqli qərarlar tələb edir. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

güclü əcnəbi məşqçilərin cəlb edilməsi;
uşaq-yeniyetmə səviyyəsindən hazırlıq sisteminin qurulması;
peşəkar infrastrukturun yaradılması;
buz meydançalarının sayının artırılması;
bacarıqlı idarəetmə və təşviq.

Bunlar olmadan, hər hansı bir ayrıca “idxal” layihəsi strategiya yox, kosmetikadır.

Digər vacib məqam idmançının harada və necə məşq edəcəyidir. Aleksandr Plyuşenkonun Rusiyada, tanış mühitində məşq etməyə davam edəcəyi aydındır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın onun idmançı kimi inkişafında heç bir rolu olmayacaq. Ən yaxşı halda, Azərbaycan yarışlarda rəsmi təmsilçilik alacaq. Ən pis halda, nəticə verməyən ad alacaq.

Və hətta ən yaxşı ssenaridə belə, aşağıdakı sual yaranır: bundan sonra nə olacaq? Tutaq ki, bir idmançı yarışır, ilk üçlükdən kənarda qalır və ya hətta medal qazanır, amma ölkə daxilində fiqurlu konkisürməyə davamlı maraq yarada bilmir, təməlin qoyulmasına töhfə vermir və... karyerasını, ən azından bayrağımız altında bitirir.

Bundan sonra nə qalır? Hansı təməl? Hansı məktəb? Hansı istedad? Azərbaycan və onun fiqurlu konkisürmə idmanı bundan nə qazanacaq?

Cavab açıqdır: heç nə.

Buna görə də, bu cür addımlar yaxşı düşünülmüş strategiyanın bir hissəsi kimi yox, əksinə, böyük bir ada arxalanan sitiuativ qərardır. Bəlkə də bunun qısamüddətli informativ təsiri olacaq. Lakin uzunmüddətli perspektivdə bu cür qərarlar nə sistemi, nə də nəticələri formalaşdırmayacaq.

İdmanın inkişafı fərdi adlarla bağlı deyil. Bu, mühit, infrastruktur və ardıcıl işlə bağlıdır. Vurğu təməldən simvolik addımlara keçənə qədər Azərbaycan fiqurlu konkisürmədə hər hansı ciddi irəliləyiş gözləyə bilməz.

Həmid Həmidov

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq”
19:35
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq” - VİDEO

Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası bu gün keçirilən İcraiyyə Komitəsinin iclasında 13 yaşlı idmançıya keçid üçün icazə verib
Rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan millisində çıxış icazəsi verildi
17:34
Qış idman növləri

Rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan millisində çıxış icazəsi verildi

Veronika Jilina idman vətəndaşlığını dəyişir
Yevgeni Plyuşenkonun oğlu Azərbaycan millisində çıxış edəcək
17:07
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenkonun oğlu Azərbaycan millisində çıxış edəcək

Gənc fiqurlu konkisürən beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil edəcək
Hokkey üzrə dünya çempionatında ilk günün oyunları başa çatıb
16 May 01:24
Qış idman növləri

Hokkey üzrə dünya çempionatında ilk günün oyunları başa çatıb

Dünya çempionatında 16 komanda mübarizə aparır
Kanada hokkeyçiləri dünya çempionatının ilk oyununda İsveçi məğlub ediblər
15 May 21:37
Qış idman növləri

Kanada hokkeyçiləri dünya çempionatının ilk oyununda İsveçi məğlub ediblər

Turnir 15-31 may tarixlərində İsveçrənin iki şəhərində - Sürix və Friburda keçiriləcək
Çe Yol Kim ISU prezidentliyinə yeganə namizəddir
12 May 04:11
Qış idman növləri

Çe Yol Kim ISU prezidentliyinə yeganə namizəddir

Səsvermə 12 iyunda Tenerifedə keçiriləcək ISU Konqresində baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir