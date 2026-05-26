26 May 2026
AZ

Yevgeni Plyuşenkonun oğlu bu günə qədər hansı nailiyyətlər qazanıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Qış idman növləri
İcmal
26 May 2026 12:31
178
Yevgeni Plyuşenkonun oğlu bu günə qədər hansı nailiyyətlər qazanıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Məşhur rusiyalı fiqurlu konkisürən Yevgeni Plyuşenkonun oğlu olan Aleksandr Plyuşenkonun idman vətəndaşlığını Azərbaycan adına dəyişməsi sosial şəbəkələrdə müzakirə olunmaqda davam edir.

Bu, rusiyalı idmançıların Azərbaycan bayrağı altına çıxış etməsinə dair ilk hal deyil. Amma yəqin ki, ən rezonanslı hadisələrdən biridir. İlk növbədə valideynlərinin məşhur olması burada mühüm rol oynayıb: anası tanınmış prodüser Yana Rudkovskaya, atası isə ikiqat olimpiya çempionudur. Həmçinin unudulmamalıdır ki, böyük Yevgeni Plyuşenko başqa ölkə adına çıxış etməyə qərar verən rusiyalı idmançıları tənqid edirdi. Ümumilikdə, bu ailə hər zaman özünəməxsus “vətənpərvərliyi” ilə seçilib.

Əlbəttə, “Qnom Qnomıç” ləqəbi ilə tanınan gənc idmançının özü də diqqət çəkir. Bir çox rusiyalı internet istifadəçisi oğlana idmançıdan daha çox “mem” kimi yanaşır və ya ən azından əvvəllər belə yanaşırdı.

Bəs Aleksandr Plyuşenko fiqurlu konkisürən kimi hansı yolu keçib?

Aleksandr uşaqlıqdan atasının rəhbərliyi altında məşq edir və mütəmadi olaraq valideynlərinin buz şoularında iştirak edərək bundan gəlir əldə edir.

Kiçik Plyuşenkonun beynəlxalq arenada təcrübəsi yoxdur. 2025/2026 mövsümündə onun iştirak etdiyi yalnız bir yarış barədə məlumat tapmaq mümkündür – 2025-ci il Moskva vilayəti fiqurlu konkisürmə yarışları. O, burada 192,91 xalla birinci yeri tutub. Lakin bu nəticəni kiçik Plyuşenkonun aktivinə yazmaq çətindir, çünki həmin yarışda yeganə iştirakçı olub.

2024/2025 mövsümündə isə nəticələri belə olub:

“Yujnıy Briz 2025” - 15 iştirakçı arasında 10-cu yer;

“Samaroçka 2025” - 12 iştirakçı arasında 2-ci yer, 187,45 xal;

“Voloqdskie Uzorı 2025” - 17 iştirakçı arasında 4-cü yer, 176,37 xal;

“S. A. Juk Memorialı 2025” - 23 iştirakçı arasında 18-ci yer, 218,34 xal;

Mərkəzi Federal Dairənin oğlanlar arasında birinciliyi 2025 - 14 iştirakçı arasında 3-cü yer, 234,18 xal.

Nəzərə almaq lazımdır ki, sadalanan yarışların əksəriyyəti Rusiya meyarlarına görə yüksək səviyyəli turnirlər hesab olunmur. Onların arasında ən ciddi yarış “S. A. Juk Memorialı 2025”dir ki, bu da 10-15 yaşlı yeniyetmələr arasında Rusiya çempionatı sayılır. Bu göstəricilərə əsasən demək olar ki, Aleksandr Plyuşenko müəyyən səviyyəli yarışlarda ilk “3-lük”də yer ala bilir, amma hələ də sabit çıxış etmir, xüsusilə də böyük turnirlərdə.

Texniki bacaqrıqlarına nəzər saldıqda da onun xüsusi fərqlənmədiyi görünür. İdmançının arsenalında hələlik üçqat aksel - 3,5 dövrəli tullanış yoxdur. Bundan başqa, internetdə mövcud olan protokollara əsasən, idmançı yarış zamanı üçqat tullanma kombinasiyalarını yerinə yetirməyib.

Buna baxmayaraq, fiqurlu konkisürənin cəmi 13 yaşı var. İllər keçdikcə inkişaf etməsi mümkündür, amma hansı səviyyəyə qədər yüksələ biləcəyi bəlli deyil. Bunun Azərbaycan fiqurlu konkisürməsinə nə üçün lazım olduğu isə hələ də anlaşılmır. Qış İdman Növləri Federasiyası nəticə verməyən strategiyanı davam etdirərək “orta”, bəzən isə açıq şəkildə zəif legionerləri dəvət etməkdə davam edir.

Ehtimal olunur ki, federasiyanın məqsədlərindən biri Olimpiadada iştirakdır. Halbuki konkret nəticə yox, sadəcə iştirakın özü belə mübahisəli məqsəd hesab oluna bilər. Amma yaşına görə Aleksandr Plyuşenko 2030-cu ildə Fransa Alplarında keçiriləcək növbəti Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak edə bilməyəcək. O, 6 yanvar 2013-cü ildə anadan olub. “International Skating Union”un qaydalarına əsasən, böyüklər arasında beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək üçün idmançı yarış mövsümündən əvvəlki ilin 1 iyul tarixinə qədər 17 yaşına çatmalıdır. Halbuki 2029-cu ilin iyulunda Plyuşenkonun cəmi 16 yaşı olacaq. Fiqurlu konkisürənin Azərbaycanla müqaviləsi isə beş il müddətinə nəzərdə tutulub.

Bu isə Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının qərarlarının məntiqini anlamağı daha da çətinləşdirir. Federasiya nəticə verməyən strategiyanı davam etdirərək əvvəlki fəaliyyət prinsipindən əl çəkmir.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Topla hokkey üzrə dünya çempionatı ləğv edilib
23 May 01:35
Qış idman növləri

Topla hokkey üzrə dünya çempionatı ləğv edilib

Beynəlxalq Bendi Federasiyası 2027-ci il həm qadınlar, həm də kişilər arasında dünya çempionatını ləğv etmək qərarına gəlib
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib
23 May 00:07
Qış idman növləri

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib - VİDEO

İdmançı sosial mediada emosional müraciət paylaşıb
Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxış etməsi Rusiyada kəskin tənqid edilib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
22 May 14:42
Qış idman növləri

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxış etməsi Rusiyada kəskin tənqid edilib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

SSRİ-nin əməkdar məşqçisi Tatyana Tarasova isə hesab etmir ki, Rusiya istedadlı fiqurlu konkisürəni itirib
Azərbaycanı təmsil edəcək Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı alınıb
22 May 11:18
Qış idman növləri

Azərbaycanı təmsil edəcək Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı alınıb

Konkisürən Aleksandr Plyuşenkonun ölkəmizi təmsil etməsi ilə bağlı işlərə start verilib
Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistemli iş baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ
21 May 21:07
Qış idman növləri

Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistemli iş baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ

İdmanın inkişafı fərdi adlarla yox, mühit, infrastruktur və ardıcıl işlə bağlıdır
Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq”
21 May 19:35
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq” - VİDEO

Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası bu gün keçirilən İcraiyyə Komitəsinin iclasında 13 yaşlı idmançıya keçid üçün icazə verib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq