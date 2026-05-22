Topla hokkey üzrə dünya çempionatı ləğv edilib

İsveç, Finlandiya və Norveç federasiyaları maliyyə səbəbləri və Rusiya və Belarus millilərinin iştirak etməməsi səbəbindən 2027-ci ildə topla hokkey (bendi) üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi etməyəcəklərini elan ediblər.
İdman.Biz-in məlumatına görə, turnirlərin hər iki ildən bir keçirilməsi təklif olunur.
Nəticədə, Beynəlxalq Bendi Federasiyası (FIB) 2027-ci il həm qadınlar, həm də kişilər arasında dünya çempionatını ləğv etmək qərarına gəlib.
“Hazırkı şəraitdə, nə Rusiya, nə də Belarusun iştirak etməməsi səbəbindən, daha davamlı beynəlxalq formata ehtiyac olduğunu görürük”, - deyə İsveç Bendi Assosiasiyasının baş katibi Daniel Andersson mətbuat açıqlamasında bildirib.