23 May 2026
AZ

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib - VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
23 May 2026 00:07
139
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev peşəkar karyerasını bitirdiyini elan edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, idmançı sosial mediada emosional müraciət paylaşıb.

“Beləliklə, idman karyeram başa çatdı. Buz üzərində 20 il həyatımın böyük bir hissəsinə çevrildi. Bu müddət ərzində qələbələr və məğlubiyyətlər, sevinclər və məyusluqlar, eləcə də əbədi olaraq mənimlə qalacaq anlar oldu.

Həmişə sahib olduğum şeylərdən maksimum dərəcədə istifadə etməyə çalışmışam, ona görə də heç bir peşmançılığım yoxdur. Bu mərhələnin sonunu minnətdarlıqla qəbul edirəm və irəliləyirəm”, - deyə Litvintsev yazıb.
Konkisürən həmçinin karyerası boyunca onu dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edib.

“Məni dəstəkləyən, mənə inanan və yol boyu yanımda olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Xüsusilə karyeram boyunca göstərdikləri dəstəyə və etimada görə Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasına və əlbəttə ki, birlikdə keçirdiyimiz dörd il üçün Viktoriyaya təşəkkür etmək istəyirəm”, - deyə idmançı qeyd edib.

Bundan əlavə, idmançı buz üzərində yaradıcı və idman səyahətinə həsr olunmuş video yayımlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Topla hokkey üzrə dünya çempionatı ləğv edilib
22 May 23:40
Qış idman növləri

Topla hokkey üzrə dünya çempionatı ləğv edilib

Beynəlxalq Bendi Federasiyası 2027-ci il həm qadınlar, həm də kişilər arasında dünya çempionatını ləğv etmək qərarına gəlib
Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxış etməsi Rusiyada kəskin tənqid edilib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
22 May 14:42
Qış idman növləri

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxış etməsi Rusiyada kəskin tənqid edilib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

SSRİ-nin əməkdar məşqçisi Tatyana Tarasova isə hesab etmir ki, Rusiya istedadlı fiqurlu konkisürəni itirib
Azərbaycanı təmsil edəcək Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı alınıb
22 May 11:18
Qış idman növləri

Azərbaycanı təmsil edəcək Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı alınıb

Konkisürən Aleksandr Plyuşenkonun ölkəmizi təmsil etməsi ilə bağlı işlərə start verilib
Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistemli iş baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ
21 May 21:07
Qış idman növləri

Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistemli iş baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ

İdmanın inkişafı fərdi adlarla yox, mühit, infrastruktur və ardıcıl işlə bağlıdır
Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq”
21 May 19:35
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenko: “Oğlum növbəti beş il ərzində Azərbaycan üçün yarışacaq” - VİDEO

Rusiya Fiqurlu Konkisürmə Federasiyası bu gün keçirilən İcraiyyə Komitəsinin iclasında 13 yaşlı idmançıya keçid üçün icazə verib
Rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan millisində çıxış icazəsi verildi
21 May 17:34
Qış idman növləri

Rusiyalı fiqurlu konkisürənə Azərbaycan millisində çıxış icazəsi verildi

Veronika Jilina idman vətəndaşlığını dəyişir

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək