Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib - VİDEO

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev peşəkar karyerasını bitirdiyini elan edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, idmançı sosial mediada emosional müraciət paylaşıb.
“Beləliklə, idman karyeram başa çatdı. Buz üzərində 20 il həyatımın böyük bir hissəsinə çevrildi. Bu müddət ərzində qələbələr və məğlubiyyətlər, sevinclər və məyusluqlar, eləcə də əbədi olaraq mənimlə qalacaq anlar oldu.
Həmişə sahib olduğum şeylərdən maksimum dərəcədə istifadə etməyə çalışmışam, ona görə də heç bir peşmançılığım yoxdur. Bu mərhələnin sonunu minnətdarlıqla qəbul edirəm və irəliləyirəm”, - deyə Litvintsev yazıb.
Konkisürən həmçinin karyerası boyunca onu dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edib.
“Məni dəstəkləyən, mənə inanan və yol boyu yanımda olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Xüsusilə karyeram boyunca göstərdikləri dəstəyə və etimada görə Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasına və əlbəttə ki, birlikdə keçirdiyimiz dörd il üçün Viktoriyaya təşəkkür etmək istəyirəm”, - deyə idmançı qeyd edib.
Bundan əlavə, idmançı buz üzərində yaradıcı və idman səyahətinə həsr olunmuş video yayımlayıb.