29 May 2026
AZ

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub

Qış idman növləri
Xəbərlər
29 May 2026 19:50
81
Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub

Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqı (ISU) hələ ki, Aleksandr Plyuşenkoya beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan milli komandası üçün yarışmaq üçün tələb olunan Clearance ISU sertifikatı verməyib.

İdman.Biz-in Odds.ru-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bütün sənədlər artıq gələn həftənin əvvəlində hazır olmalıdır.

Mənbənin sözlərinə görə, 13 yaşlı fiqurlu konkisürən əvvəllər Rusiya milli komandası üçün rəsmi beynəlxalq yarışlarda çıxış etmədiyi üçün icazənin alınması ilə bağlı heç bir problem gözlənilmir.

Daha əvvəl ikiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğlunun idman vətəndaşlığını dəyişdirdiyi və növbəti beş il ərzində Azərbaycanı təmsil edəcəyi bildirilirdi.

Aleksandr Plyuşenkonun Azərbaycan milli komandasına keçidi fiqurlu konkisürmə dünyasında ciddi ajiotaj yaradıb və Rusiya mediasında fəal şəkildə müzakirə olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri məlum olub
01:26
Qış idman növləri

Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri məlum olub

Yarımfinal oyunları mayın 30-da olacaq
Stenli Kubokunun dördqat qalibi Klod Lemye intihar edib
00:47
Qış idman növləri

Stenli Kubokunun dördqat qalibi Klod Lemye intihar edib - YENİLƏNİB

Lemye, üç fərqli komanda ilə Stenli Kubokunu qazanan doqquz oyunçudan biridir
Finlandiya və Kanada hokkey üzrə dünya çempionatının yarımfinalına çıxıblar
28 May 21:51
Qış idman növləri

Finlandiya və Kanada hokkey üzrə dünya çempionatının yarımfinalına çıxıblar

Digər dörddəbir final matçlarında Norveç Latviya, İsveçrə isə İsveçlə rastlaşacaq
Hokkey üzrə dünya çempionatının 1/4 final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib
27 May 01:17
Qış idman növləri

Hokkey üzrə dünya çempionatının 1/4 final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib

Dünya çempionatının dörddəbir final oyunları 28 mayda keçiriləcək
ABŞ hokkeyçiləri dünya çempionatında vəsiqə qazanıblar
26 May 21:21
Qış idman növləri

ABŞ hokkeyçiləri dünya çempionatında vəsiqə qazanıblar

ABŞ komandası A qrupunda dördüncü yeri tutub
Yevgeni Plyuşenkonun oğlu bu günə qədər hansı nailiyyətlər qazanıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
26 May 12:31
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenkonun oğlu bu günə qədər hansı nailiyyətlər qazanıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Kiçik Plyuşenkonun beynəlxalq arenada təcrübəyə malik deyil

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi