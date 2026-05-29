Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub

Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqı (ISU) hələ ki, Aleksandr Plyuşenkoya beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan milli komandası üçün yarışmaq üçün tələb olunan Clearance ISU sertifikatı verməyib.
İdman.Biz-in Odds.ru-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bütün sənədlər artıq gələn həftənin əvvəlində hazır olmalıdır.
Mənbənin sözlərinə görə, 13 yaşlı fiqurlu konkisürən əvvəllər Rusiya milli komandası üçün rəsmi beynəlxalq yarışlarda çıxış etmədiyi üçün icazənin alınması ilə bağlı heç bir problem gözlənilmir.
Daha əvvəl ikiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğlunun idman vətəndaşlığını dəyişdirdiyi və növbəti beş il ərzində Azərbaycanı təmsil edəcəyi bildirilirdi.
Aleksandr Plyuşenkonun Azərbaycan milli komandasına keçidi fiqurlu konkisürmə dünyasında ciddi ajiotaj yaradıb və Rusiya mediasında fəal şəkildə müzakirə olunur.