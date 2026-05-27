Hokkey üzrə dünya çempionatının 1/4 final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib

İsveçrədə keçirilən hokkey üzrə dünya çempionatının dörddəbir finalına vəsiqə qazanan bütün komandalar məlum olub.
İdman.Biz bildirir ki, A qrupunda İsveçrə, Finlandiya, Latviya və ABŞ pley-offa vəsiqə qazanıb. İsveçrə birinci, Finlandiya ikinci, Latviya üçüncü, ABŞ isə dördüncü yeri tutub.
B qrupunda Kanada, Norveç, Çexiya və İsveç dörddəbir finala vəsiqə qazanıb. Kanada birinci yeri təmin edib. Norveç ikinci, Çexiya isə üçüncü olub, İsveç isə dördüncüdür.
Dörddəbir final cütlükləri aşağıdakı kimidir:
Kanada - ABŞ;
Norveç - Latviya;
Finlandiya - Çexiya;
İsveçrə - İsveç.
Dünya çempionatının dörddəbir final oyunları 28 mayda keçiriləcək.