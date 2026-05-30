Yevgeni Plyuşenko: “İdman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi vacib idi”

İkiqat Olimpiya çempionu və fiqurlu konkisürmə üzrə məşqçi Yevgeni Plyuşenko Aleksey Yaqudinin oğlu Aleksandr Plyuşenkonun idman vətəndaşlığını Rusiyadan Azərbaycana dəyişməsindən sonra verdiyi şərhlərə reaksiya verib.
Plyuşenko həmçinin gənc konkisürənə dəstək olduqları üçün bütün idman dünyasına təşəkkürünü bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, rusiyalı Olimpiya çempionu Aleksey Yaqudin Aleksandr Plyuşenkonun hərəkətini “adi praktika” adlandırıb və ona azarkeşlik edəcəyini qeyd edib.
“Bu, Aleksey Yaqudinin Plyuşenkoya azarkeşlik edəcəyi bir andır! Bütün idman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi mənim üçün həqiqətən vacib idi. İdman karyerası qısa, çətin və gözlənilməzdir.
31 yaşında Olimpiadada konkisürən mənim kimi dinozavrları artıq tapmaq və ya qazıb çıxarmaq çətindir. Lyoşaya və bu məsələyə idman prizmasından və elit idmanda səyahətinə yeni başlayan 13 yaşlı bir oğlan üçün fürsətdən baxan hər kəsə çox minnətdaram”, - Plyuşenko Telegram kanalında yazıb.
Daha əvvəl ikiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğlunun idman vətəndaşlığını dəyişdirdiyi və növbəti beş il ərzində Azərbaycanı təmsil edəcəyi bildirilirdi.