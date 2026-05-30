30 May 2026
AZ

Yevgeni Plyuşenko: “İdman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi vacib idi”

Qış idman növləri
Xəbərlər
30 May 2026 21:01
31
Yevgeni Plyuşenko: “İdman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi vacib idi”

İkiqat Olimpiya çempionu və fiqurlu konkisürmə üzrə məşqçi Yevgeni Plyuşenko Aleksey Yaqudinin oğlu Aleksandr Plyuşenkonun idman vətəndaşlığını Rusiyadan Azərbaycana dəyişməsindən sonra verdiyi şərhlərə reaksiya verib.

Plyuşenko həmçinin gənc konkisürənə dəstək olduqları üçün bütün idman dünyasına təşəkkürünü bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, rusiyalı Olimpiya çempionu Aleksey Yaqudin Aleksandr Plyuşenkonun hərəkətini “adi praktika” adlandırıb və ona azarkeşlik edəcəyini qeyd edib.

“Bu, Aleksey Yaqudinin Plyuşenkoya azarkeşlik edəcəyi bir andır! Bütün idman dünyasının oğlumu dəstəkləməsi mənim üçün həqiqətən vacib idi. İdman karyerası qısa, çətin və gözlənilməzdir.

31 yaşında Olimpiadada konkisürən mənim kimi dinozavrları artıq tapmaq və ya qazıb çıxarmaq çətindir. Lyoşaya və bu məsələyə idman prizmasından və elit idmanda səyahətinə yeni başlayan 13 yaşlı bir oğlan üçün fürsətdən baxan hər kəsə çox minnətdaram”, - Plyuşenko Telegram kanalında yazıb.

Daha əvvəl ikiqat Olimpiya çempionu Yevgeni Plyuşenkonun oğlunun idman vətəndaşlığını dəyişdirdiyi və növbəti beş il ərzində Azərbaycanı təmsil edəcəyi bildirilirdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub
29 May 19:50
Qış idman növləri

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan üçün yarışmasına nə vaxt icazə veriləcəyi məlum olub

Fiqurlu konkisürən əvvəllər Rusiya üçün rəsmi yarışlarda çıxış etmədiyi üçün icazənin alınması ilə bağlı problem gözlənilmir
Yevgeni Plyuşenkonun oğlu bu günə qədər hansı nailiyyətlər qazanıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
26 May 12:31
Qış idman növləri

Yevgeni Plyuşenkonun oğlu bu günə qədər hansı nailiyyətlər qazanıb? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Kiçik Plyuşenkonun beynəlxalq arenada təcrübəyə malik deyil
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib
23 May 00:07
Qış idman növləri

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni karyerasını bitirib - VİDEO

İdmançı sosial mediada emosional müraciət paylaşıb
Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxış etməsi Rusiyada kəskin tənqid edilib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
22 May 14:42
Qış idman növləri

Plyuşenkonun oğlunun Azərbaycan millisində çıxış etməsi Rusiyada kəskin tənqid edilib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

SSRİ-nin əməkdar məşqçisi Tatyana Tarasova isə hesab etmir ki, Rusiya istedadlı fiqurlu konkisürəni itirib
Azərbaycanı təmsil edəcək Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı alınıb
22 May 11:18
Qış idman növləri

Azərbaycanı təmsil edəcək Aleksandr Plyuşenko üçün idman vətəndaşlığı alınıb

Konkisürən Aleksandr Plyuşenkonun ölkəmizi təmsil etməsi ilə bağlı işlərə start verilib
Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistemli iş baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ
21 May 21:07
Qış idman növləri

Strategiya əvəzinə kosmetika: Sistemli iş baxımından mənası olmayan böyük ad - NƏZƏR NÖQTƏSİ

İdmanın inkişafı fərdi adlarla yox, mühit, infrastruktur və ardıcıl işlə bağlıdır

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq
03:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub