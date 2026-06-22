22 İyun 2026
AZ

Məktəblilər arasında ağırlıqqaldırmada 2 çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşib

Ağırlıqqaldırma
Xəbərlər
22 İyun 2026 23:04
77
Məktəblilər arasında ağırlıqqaldırmada 2 çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşib

Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadasında ağırlıqqaldırma növü üzrə daha 2 çəkidə qalib və mükafatçıların adlarına aydınlıq gəlib.

İdman.Biz bildirir ki, daha öncə qızların yarışında qızıl medalı Qazax təmsilçisi Hənifə Məhərrəmli qazanmışdı.

Fərqlənmiş idmançılara mükafatları Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasının prezidenti Kamran Nəbizadə, vitse-prezident Firdovsi Umudov, həmçinin ARGİN-in Olimpiya və Paralimpiya idman növləri sektorunun baş məsləhətçisi Yusif Hüseynov təqdim ediblər.

Nəticələr: 56 kq çəki dərəcəsi

1-ci yer: Sərdar Alməmmədov – toplamda 168 kq (76 kq + 92 kq)
2-ci yer: Mehdi Məmmədov – toplamda 158 kq (68 kq + 90 kq)
3-cü yer: İlham Əliyev - toplamda 155 kq (70 kq + 85 kq)

Nəticələr: 60 kq çəki dərəcəsi

1-ci yer: Məhəmməd Rüstımli – toplamda 198 kq (88 kq + 110 kq)
2-ci yer: Mirmöhsüm Tağızadə – toplamda 182 kq (84 kq + 98 kq)
3-cü yer: Amin Quluzadə - toplamda 158 kq (68 kq + 90 kq)

Qeyd edək ki, ağırlıqqaldırma yarışlarına sabah yekun vurulacaq. Son gün atletlər 4 çəki dərəcəsində mübarizə aparacaqlar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hənifə Məhərrəmli olimpiadada hamını qabaqladı - FOTO
21 İyun 14:08
Ağırlıqqaldırma

Hənifə Məhərrəmli olimpiadada hamını qabaqladı - FOTO

Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadasında ağırlıqqaldırma yarışlarına qızların mübarizəsi ilə start verilib
AAF-dan gənc ağırlıqqaldıranlara yeni dəstək - FOTO
11 İyun 12:14
Ağırlıqqaldırma

AAF-dan gənc ağırlıqqaldıranlara yeni dəstək - FOTO

Daha iki idman məktəbinə avadanlıq verilib
Bölgələrdə ağırlıqqaldırma üçün yeni imkanlar yaradılır
21 May 15:25
Ağırlıqqaldırma

Bölgələrdə ağırlıqqaldırma üçün yeni imkanlar yaradılır

Federasiya idman məktəbləri və klubların ştanq dəstləri ilə təminatını davam etdirir
Ağırlıqqaldırmada əsas gündəm: Məktəblilərin olimpiadası və ölkə birinciliyi
15 May 15:17
Ağırlıqqaldırma

Ağırlıqqaldırmada əsas gündəm: Məktəblilərin olimpiadası və ölkə birinciliyi

İyulda keçiriləcək ölkə birinciliyi ilə bağlı tapşırıqlar müəyyənləşdirilib
Batumidə ikinci olan İsa Rüstəmov: “Dünya çempionatında qızıl medal qazanmaq istəyirəm”
22 Aprel 16:38
Ağırlıqqaldırma

Batumidə ikinci olan İsa Rüstəmov: “Dünya çempionatında qızıl medal qazanmaq istəyirəm”

O, yarışa hazırlığın yaxşı keçdiyini sözlərinə əlavə edib
İsa Rüstəmov Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb - FOTO/VİDEO
21 Aprel 22:38
Ağırlıqqaldırma

İsa Rüstəmov Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb - FOTO/VİDEO

Azərbaycan ağırlıqqaldıranı birdən qaldırma hərəkətində fərqlənib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub
DÇ-2026: ABŞ pley-offa vəsiqə qazanan ilk ölkə oldu
20 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: ABŞ pley-offa vəsiqə qazanan ilk ölkə oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci turda hər üç meydan sahibi qələbə qazanıb