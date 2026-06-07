7 İyun 2026
AZ

Voleybol millimiz İsveçlə mübarizəyə çıxır

Voleybol
Xəbərlər
7 İyun 2026 10:45
44
Voleybol millimiz İsveçlə mübarizəyə çıxır

Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası bu gün Avropa Liqasında növbəti matçına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Boris Qrebennikovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İsveç yığması ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma İsveçin Lund şəhərində keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək. Azərbaycan millisi turnirdə ilk görüşünü Yunanıstana qarşı keçirib. Yığmamız həmin qarşılaşmada rəqibinə 0:3 hesabı ilə uduzub.

İsveçlə oyun millimiz üçün Avropa Liqasında ilk qələbə baxımından önəm daşıyır. Komanda səfər matçında uğursuz startın təsirini aradan qaldırmağa çalışacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan seçməsi ilk görüşdə Yunanıstana 0:3 hesabı ilə uduzub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Voleybol millimiz Estoniya ilə vacib oyuna çıxır
09:57
Voleybol

Voleybol millimiz Estoniya ilə vacib oyuna çıxır

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirəcək
Azərbaycan millisi Avropa Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb
6 İyun 20:01
Voleybol

Azərbaycan millisi Avropa Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb - YENİLƏNİB

Komanda növbəti matçını sabah ev sahibi İsveçə qarşı keçirəcək.
12 yaşadək uşaqlar arasında “Mini Volley” festivalı keçirilib
6 İyun 19:16
Voleybol

12 yaşadək uşaqlar arasında “Mini Volley” festivalı keçirilib - FOTO

Sonda festivalda iştirak edən uşaqlara sertifikatlar təqdim edilib
“Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatına ən yaxşı formada yollanmaq istəyirik” - Natali Lemmensin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
6 İyun 11:40
Voleybol

“Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatına ən yaxşı formada yollanmaq istəyirik” - Natali Lemmensin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Belçikalılar Avropa çempionatına hazırlığı Millətlər Liqasında davam etdirirlər
Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Bakıda keçirilən seminarı başa çatıb
5 İyun 23:09
Voleybol

Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Bakıda keçirilən seminarı başa çatıb - FOTO

Təlimlərdə Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Avstraliya, Kipr, İran, Hindistan, Ukrayna, İsrail və Belarusdan olan məşqçi və mütəxəssislər iştirak ediblər
Avropa Liqası: Qadın voleybol millimiz İsveçə uduzub
5 İyun 20:09
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol millimiz İsveçə uduzub - YENİLƏNİB

Milli növbəti matçını iyunun 7-də Estoniyaya qarşı keçirəcək

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib