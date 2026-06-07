Voleybol millimiz İsveçlə mübarizəyə çıxır

Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası bu gün Avropa Liqasında növbəti matçına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Boris Qrebennikovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İsveç yığması ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma İsveçin Lund şəhərində keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək. Azərbaycan millisi turnirdə ilk görüşünü Yunanıstana qarşı keçirib. Yığmamız həmin qarşılaşmada rəqibinə 0:3 hesabı ilə uduzub.
İsveçlə oyun millimiz üçün Avropa Liqasında ilk qələbə baxımından önəm daşıyır. Komanda səfər matçında uğursuz startın təsirini aradan qaldırmağa çalışacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan seçməsi ilk görüşdə Yunanıstana 0:3 hesabı ilə uduzub.