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Fuad Ağayev: “Bu təyinat karyeramda böyük irəliləyişə səbəb ola bilər”

Voleybol
Xəbərlər
23 İyul 2026 12:53
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Fuad Ağayev: “Bu təyinat karyeramda böyük irəliləyişə səbəb ola bilər”

Qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatının oyunlarına təyinat beynəlxalq dərəcəli referi Fuad Ağayevin gələcək karyerasında böyük irəliləyişə səbəb ola bilər.

O, təyinatın məsuliyyətli və sevindirici olduğunu qeyd edib.

“Təbii ki, çox sevindirici və qürurverici bir təyinatdır. Bundan əvvəl gənclər arasında Avropa çempionatlarına təyinat almışam. Üç dəfə final qarşılaşmasını idarə etmişəm – iki dəfə ikinci, bir dəfə birinci hakim kimi. Bu, çox qürurverici və məsuliyyəti böyük olan təyinatdır”, - deyə o report.az-a açıqlamasında söyləyib.

Referi Avropa çempionatının gələcək karyerası üçün xüsusi önəm daşıdığını vurğulayıb:

“Hazırda təyinat aldığım turnir mənim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, ilk böyükmiqyaslı mötəbər turnirim sayıla və gələcək karyeramda böyük irəliləyişə səbəb ola bilər. Təbii ki, hər şey özümdən asılıdır. Oyunları ən yüksək səviyyədə idarə etməyə çalışacağam”.

Qeyd edək ki, Fuad Ağayev AVRO-2026-nın Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil ediləcək A qrupunun matçlarında iş başında olacaq. Bu qrupda meydan sahibləri ilə yanaşı, Almaniya, Polşa, Macarıstan, Sloveniya və Latviya komandaları çıxış edəcəklər.

Azərbaycan isə C qrupuna ev sahibliyi edəcək. Bu qrupda Azərbaycan, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya milliləri yer alıblar. Bakıdakı qarşılaşmalar avqustun 21-28-də Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.

İdman.Biz
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