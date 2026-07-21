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Fuad Ağayev Azərbaycanın da ev sahibi olduğu AVRO-2026-ya təyinat alıb

Voleybol
Xəbərlər
21 İyul 2026 17:40
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Fuad Ağayev Azərbaycanın da ev sahibi olduğu AVRO-2026-ya təyinat alıb

Azərbaycanlı voleybol hakimi Fuad Ağayev qadınlar arasında keçiriləcək Avropa çempionatına təyinat alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyasından report.az-a bildirilib.

Ədalət təmsilçisi AVRO-2026-nın Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil ediləcək A qrupunun matçlarında iş başında olacaq. Bu qrupda meydan sahibləri ilə yanaşı, Almaniya, Polşa, Macarıstan, Sloveniya və Latviya komandaları çıxış edəcəklər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan C qrupuna ev sahibliyi edəcək. Bu qrupda Azərbaycan, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya milliləri yer alıblar. Bakıdakı qarşılaşmalar avqustun 21-28-də Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.

İdman.Biz
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