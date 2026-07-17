“Turan” voleybol klubu Çempionlar Liqasına İtaliyada hazırlaşacaq

“Qadın voleybolçulardan ibarət “Turan” komandası Çempionlar Liqasına İtaliyada hazırlaşacaq”.
Bu barədə Tovuz klubunun prezidenti Həsən Zeynalov məlumat verib.
O, sentyabr ayında Milan şəhərində təlim-məşq toplanışı keçəcəklərini bildirib.
“Toplanış iki həftə nəzərdə tutulub. Ondan sonra Yunanıstana yollanmaq ehtimalımız var. Orada kiçik bir turnirə qatıla bilərik”, - deyə o AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.
Qeyd edək ki, “Turan” komandası Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Xorvatiya təmsilçisi “Mladost”la qarşılaşacaq. İlk oyun oktyabrın 20-22-də Bakıda, cavab görüşü isə 27-29-da səfərdə keçiriləcək.