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“Turan” voleybol klubu Çempionlar Liqasına İtaliyada hazırlaşacaq

Voleybol
Xəbərlər
17 İyul 2026 17:59
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“Turan” voleybol klubu Çempionlar Liqasına İtaliyada hazırlaşacaq

“Qadın voleybolçulardan ibarət “Turan” komandası Çempionlar Liqasına İtaliyada hazırlaşacaq”.

Bu barədə Tovuz klubunun prezidenti Həsən Zeynalov məlumat verib.

O, sentyabr ayında Milan şəhərində təlim-məşq toplanışı keçəcəklərini bildirib.

“Toplanış iki həftə nəzərdə tutulub. Ondan sonra Yunanıstana yollanmaq ehtimalımız var. Orada kiçik bir turnirə qatıla bilərik”, - deyə o AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.

Qeyd edək ki, “Turan” komandası Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Xorvatiya təmsilçisi “Mladost”la qarşılaşacaq. İlk oyun oktyabrın 20-22-də Bakıda, cavab görüşü isə 27-29-da səfərdə keçiriləcək.

İdman.Biz
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