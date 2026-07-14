14 İyul 2026
AZ

“Ordu” voleybol klubu baş məşqçi ilə yeni müqavilə imzalayıb

Voleybol
Xəbərlər
14 İyul 2026 17:14
113
“Ordu” voleybol klubu baş məşqçi ilə yeni müqavilə imzalayıb

Ötən mövsüm kişi voleybolçulardan ibarət Yüksək Liqanın gümüş medallarını qazanan “Ordu” komandası baş məşqçisi Cavid Süleymanovla əməkdaşlığı davam etdirəcək.

Mütəxəssis qarşıdakı mövsümdə də komandaya rəhbərlik edəcəyini bildirib.

Cavid Süleymanov hədəflərinin çempionluq olduğunu söyləyib.

“Bunun üçün yaxşı komanda quracağıq. Transfer işləri davam edir. Hələlik rəsmi olaraq anlaşdığımız oyunçular yoxdur”, - deyə o AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.

O, Çelenc Kubokunda mübarizə aparacaq komandanın ölkə xaricində hazırlıq keçəcəyini vurğulayıb. Baş məşqçinin sözlərinə görə, yoxlama oyunları ilə bağlı əcnəbi klublarla danışıqlar gedir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan” klubu slovakiyalı voleybolçu ilə yeni müqavilə imzalayıb
16:44
Voleybol

“Turan” klubu slovakiyalı voleybolçu ilə yeni müqavilə imzalayıb

Barbora Kosekova ilə yeni anlaşma daha bir mövsümü əhatə edir
Voleybolda transfer bazarı canlanır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13 İyul 17:28
Voleybol

Voleybolda transfer bazarı canlanır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan voleybol klubları yeni mövsüm öncəsi heyətlərini gücləndirirlər
“Gəncə” braziliyalı voleybolçu Ariadne Ramosu heyətinə qatıb
13 İyul 13:35
Voleybol

“Gəncə” braziliyalı voleybolçu Ariadne Ramosu heyətinə qatıb

Braziliya və Peruda çıxış etmiş oyunçu son olaraq ölkəsində “ASV Hornets”in formasını geyinib
CEV EuroVolley 2026-nın təşkili ilə bağlı Bakıda iclas keçirilib - FOTO
11 İyul 10:59
Voleybol

CEV EuroVolley 2026-nın təşkili ilə bağlı Bakıda iclas keçirilib - FOTO

Turnirin digər qrupları Türkiyə, Çexiya və İsveçdə keçiriləcək
Azərbaycan çempionu voleybolçusu ilə yeni müqavilə imzalayıb
10 İyul 18:13
Voleybol

Azərbaycan çempionu voleybolçusu ilə yeni müqavilə imzalayıb

Turan” ötən mövsüm Yüksək Liqanın qalibi olub
“Gəncə”nin üç voleybolçusu milli komandalara dəvət alıb
10 İyul 14:12
Voleybol

“Gəncə”nin üç voleybolçusu milli komandalara dəvət alıb

Voleybolçular ölkələrinin əsas komandalarına dəvət alıblar

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb