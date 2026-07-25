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Türkiyə millisi Millətlər Liqasının finalına yüksəlib

Voleybol
Xəbərlər
25 İyul 2026 21:23
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Türkiyə millisi Millətlər Liqasının finalına yüksəlib

Türkiyə milli voleybol komandası 2026-cı il Qadınlar arasında Millətlər Liqasının yarımfinalında Çini məğlub edərək finala yüksəlib.

İdman.Biz bildirir ki, Makaoda keçirilən matç 3:0 (25:21, 25:15, 25:20) hesabı ilə başa çatıb.

Daha əvvəl Braziliya komandası İtaliyanı yarımfinalda 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12) hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlmişdi.

Braziliya və Türkiyə arasında Qadınlar Millətlər Liqasının finalı 26 iyul bazar günü keçiriləcək. Həmin gün İtaliya və Çin bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaqlar.

İtaliya Qadınlar arasında Millətlər Liqasının hazırkı çempionudur. 2025-ci il turnirinin finalında onlar Braziliyanı 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22) hesabı ilə məğlub etmişdilər.

İdman.Biz
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