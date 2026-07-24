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Avropa çempionatına hazırlaşan Azərbaycan millisinin voleybolçuları ilə görüş olub

Voleybol
Xəbərlər
24 İyul 2026 19:28
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Avropa çempionatına hazırlaşan Azərbaycan millisinin voleybolçuları ilə görüş olub

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) prezidenti Şahin Bağırov Avropa çempinatına hazırlıqları davam etdirən qadın voleybolçulardan ibarət milli komanda ilə görüşüb.

AVF-dən İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, GİN-in Voleybol Mərkəzində baş tutan görüşdə federasiya rəhbərliyi ilk olaraq komandanın məşqini izləyib. Məşqdən sonra yığmanın üzvləri və məşqçilər heyəti ilə söhbət edən federasiya prezidenti Şahin Bağırov komandanın hazırkı vəziyyəti ilə maraqlanıb, voleybolçulara yarışda uğurlar arzulayıb. Bakıda Avropa çempionatının ilk dəfə 2017-ci ildə keçirildiyini və həmin yarışda millimizin uğurlu nəticə qazandığını xatırladan Ş.Bağırov komandanın bu dəfə də doğma meydanda qrup mərhələsini adlayıb pley-offa yüksələcəyinə inamını ifadə edib. O, Faiq Qarayevin rəbərliyi ilə voleybolçuların mərhələ keçmək üçün əllərindən gələni edəcəklərinə əmin olduğunu vurğulayıb, onlara uğurlar arzulayıb.

Daha sonra AVF rəhbərliyinə məşq prosesinin növbəti mərhələsi, həmçinin keçirəcəyi yoxlama qarşılaşmaları haqqında ətraflı məlumat verilib.

İdman.Biz
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