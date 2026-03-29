29 Mart 2026 18:14
Voleybolda regionların zəfəri: “Turan” və “Naxçıvan” ölkə çempionu oldu - FOTO

14 yaşadək voleybolçu qızlar və oğlanlar arasında keçirilən Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub. Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində təşkil olunan həlledici qarşılaşmalarda bürünc və qızıl medalların sahibləri müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, builki yarışlar region təmsilçilərinin mütləq üstünlüyü ilə yadda qalıb.

Qızların final qarşılaşmasında Tovuz təmsilçisi “Turan” komandası “AZERRAIL”i 2:1 hesabı ilə məğlub edərək yarışın qalibi olub. Üçüncü yer uğrunda görüşdə isə “Möminə Xatun” (Naxçıvan) komandası “Şərqi Zəngəzur RVK” klubuna 2:1 hesabı ilə qalib gələrək bürünc medallara sahib çıxıb.

Oğlanların final görüşündə “Naxçıvan” komandası “Oğuz RVK”nı 2:0 hesabı ilə üstələyərək çempionluğa yiyələnib. Bürünc medal uğrunda oyunda isə “Sumqayıt RVK” komandası “Bakı RVK”nı eyni hesabla (2:0) məğlub edib.

Final qarşılaşmalarından sonra keçirilən mükafatlandırma mərasimində Azərbaycan Voleybol Federasiyasının prezidenti Şahin Bağırov çıxış edərək qalibləri təbrik edib. O, son illər paytaxtla yanaşı, regionlarda da bu idman növünün inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atıldığını bildirib.

